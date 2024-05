Chi è Shannon Leto, fratello di Jared

Shannon Leto: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul batterista dei Thirty Seconds To Mars, il gruppo di Jared Leto.

Nella storia del rock sono tantissimi i gruppi formati da fratelli che hanno raggiunto il successo: dagli AC/DC ai Bee Gees, dagli Oasis ai Jackson 5. Non tutti sanno che rientrano in questa categoria anche i Thirty Seconds to Mars. Lo storico gruppo della superstar hollywoodiana Jared Leto vanta infatti al suo interno anche un altro membro della famiglia Leto: Shannon. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Shannon Leto: biografia e carriera

Shannon Christopher Leto è nato a Bossier City, in Louisiana, il 9 marzo 1970 sotto il segno dei Pesci. Appassionato di musica fin da bambino, inizia a suonare da autodidatta la batteria da quando ha otto anni, scoprendo molto presto un grande talento. Non a caso, decide molto presto di formare un gruppo con il fratello Jared. Nascono così i Thirty Seconds to Mars nel 1998.

Jared Leto dei Thirty Seconds to Mars

Orgoglioso della musica registrata con i Thirty Seconds to Mars, l’ha definita in passato come un mix tra la grandiosità dei Pink Floyd e l’energia dei Sex Pistols. Nonostante possa considerarsi principalmente un musicista, è però anche un attore, seppur meno famoso del fratello. In passato ha recitato in alcuni episodi della serie My So-Called Life.

Cosa fa oggi Shannon Leto

Nonostante abbia avuto altre esperienze al di fuori del mondo musicale, resta in questi anni soprattutto un affermato musicista. Con i Thirty Seconds to Mars ha pubblicato un album nel 2023, a distanza di cinque anni dall’ultimo, e nel 2024 è tornato a suonare anche in Italia.

La vita privata di Shannon Leto: moglie e figli

Non si conoscono dettagli sulla vita sentimentale di Shannon e non sappiamo se abbia una fidanzata, sia sposato o sia single. Sembra comunque non aver avuto figli fino a questo momento.

Sai che…

– Ha raccontato più volte di aver avuto un’adolescenza travagliata, in cui ha fatto anche uso di droghe.

– Oltre che musicista e attore, è anche un fotografo.

– Non conosciamo il suo patrimonio e i suoi guadagni.

– Le origini della famiglia Leto sono francesi.

– Nel 1999 ha suonato in due canzoni del supergruppo Wondergirls, formato da Scott Weiland, Ian Astbury, Jay Gordon e Mark McGrath.

– Ha dichiarato di essere stato molto influenzato da batteristi come John Bonham, Stewart Copeland, Keith Moon, Mick Mason e Lars Ulrich.

– Su Instagram Shannon Leto ha un account ufficiale da centinaia di migliaia di follower.