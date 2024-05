Chi era Charlie Colin, il fondatore dei Train scomparso a 58 anni

Charlie Colin: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul fondatore e bassista dei Train morto a 58 anni.

La grande famiglia dei Train e dei loro fan è stata scossa nel 2024 da una notizia drammatica: quella della scomparsa di Charlie Colin, che del gruppo americano era stato non solo un membro, ma anche uno dei fondatori. Un musicista di grande talento in grado di lasciare un marchio importante nella storia del gruppo di Drops of Jupiter. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi era Charlie Colin: biografia e carriera

Nato in America nel 1965 o nel 1966 (non si conoscono i dettagli precisi riguardanti la sua data di nascita), Charlie dimostrò molto presto di essere portato per la musica, e in particolare per la musica rock. Cominciò a suonare a otto anni, mentre viveva in Virginia con la famiglia, prima di trasferirsi in California, a Newport Beach. Cresciuto tra surf e pallanuoto, continuò a coltivare la passione per la musica, e decise di fare della sua passione una professione.

Basso

Studiò quindi al celebre Berklee College of Music di Boston, e dopo un’esperienza di lavoro a Singapore andò a San Francisco per suonare in un gruppo, gli Apostles. Questa prima avventura non fu particolarmente fortunata, ma dopo qualche anno, nei primi Novanta, formò con Pat Monahan e altri giovani musicisti un nuovo gruppo: i Train.

Con Meet Virginia la band riuscì per la prima volta a raggiungere la Top 20 della classifica, ma il più grande successo del gruppo arrivò solo due anni fa, grazie al successo straordinario di Drops of Jupiter e dell’omonimo album.

Nel momento migliore della sua carriera, venne però licenziato nel 2003 dal resto del gruppo, a causa dell’abuso di sostanze. Rimessosi in piedi, Colin riprese la sua carriera con altri progetti, non trovando però un nuovo exploit. In anni più recenti a Newport aveva suonato, ad esempio, con i Side Deal.

Charlie Colin: la morte

Trasferitosi a Bruxelles per insegnare musica al conservatorio, non aveva rotto del tutto con l’America, e anzi era musical director del Newport Beach Film Festival. Purtroppo il 22 maggio 2024 è scomparso all’età di 58 a causa di un incidente. L’artista è scivolato nella doccia di un amico che lo stava ospitando. Come riferito dalla madre ai microfoni di TMZ il suo corpo è stato ritrovato solo dopo il ritorno dell’amico da un viaggio di cinque giorni.

La vita privata di Charlie Colin: moglie e figli

Molto riservato per quanto riguarda la sua vita sentimentale, Charlie Colin non era sposato e non ha mai avuto dei figli.

Sai che…

– Charlie suonava anche la chitarra.

– Colin fu un filantropo, oltre che un curatore di collezioni d’arte, a sua volta un collezionista e un sostenitore degli artisti senzatetto.

– Su Instagram Charlie Colin non aveva un account ufficiale.