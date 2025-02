Dopo aver annunciato il suo ritiro, Emis Killa ha deciso di pubblicare “Demoni”, il brano con cui avrebbe dovuto partecipare a Sanremo 2025.

I giorni che precedono l’inizio del Festival di Sanremo sono sempre pieni di colpi di scena. Quest’anno a lasciare tutti senza parole è stato Emis Killa, che a pochi giorni dall’inizio della kermesse ha annunciato il suo ritiro dalla competizione.

Il rapper ha infatti scoperto di essere indagato per associazione a delinquere nell’ambito dell’inchiesta che ha coinvolto i maggiori capi Ultra di Inter e Milan e per questo motivo ha deciso di non partecipare al Festival. “Demoni“, il brano con cui avrebbe dovuto partecipare a Sanremo, verrà pubblicato lo stesso,

Emis Killa: l’annuncio sui social

Nonostante l’inaspettato passo indietro, Emis Killa ha deciso ugualmente di dare vita alla sua musica, pubblicando “Demoni“, il brano con cui avrebbe calcato le scene di Sanremo.

Il lancio del singolo è previsto per stanotte all’1.00. Il rapper con questo gesto vuole trasmette un messaggio chiaro: la musica trascende le vicissitudini, e la creatività non può essere soffocata dalle avversità.

“Demoni”: la genesi della canzone

“Demoni” è stata realizzata con la collaborazione di Federica Abbate, Mattia Cerri e Nicola Lazzarin, noto anche come Cripo, responsabile della produzione del singolo. La collaborazione tra questi tre artisti ha dato vita a un brano dal carattere intimo e complesso che esplora la relazione tra due persone nel delicato momento in cui iniziano a condividere i loro lati più oscuri.

Emis Killa

La canzone parla di una delle prime notti d’amore tra i due, una notte ricca di chimica, passione, ma anche di dubbi e incertezze, in cui si manifestano per la prima volta i “demoni” che ognuno porta con sé. L’artista di “Parole di ghiaccio” con questa nuova uscita sembra voler rimarcare ancora una volta la sua attitudine a esplorare le pieghe più intime e complesse dell’animo umano.