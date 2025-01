Emis Killa si è ritirato da Sanremo 2025: il motivo

Emis Killa ha annunciato che non parteciperà al Festival di Sanremo: su Instagram ha spiegato il perchè di questa scelta.

A pochi giorni dall’inizio del Festival è arrivato un colpo di scena del tutto inatteso: Emis Killa si è ritirato da Sanremo 2025. Il rapper avrebbe dovuto partecipare alla kermesse con il brano “Demoni”, ma tramite i suoi canali social ha fatto sapere che non salirà sul palco dell’Ariston.

Questa decisione è stata presa dopo che l’artista è venuto a conoscenza di essere indagato per associazione a delinquere nell’ambito dell’inchiesta “Doppia Curva” relativa alle tifoserie organizzate di Inter e Milan. Scopriamo tutti i dettagli.

Emis Killa si ritira da Sanremo 2025: l’annuncio sui social

Emis Killa ha annunciato il suo ritiro dal Festival di Sanremo tramite una storia pubblicata su Instagram. “Apprendo oggi dai giornali che sono indagato. Se questo corrisponderà al vero sarà importante che l’indagine faccia il suo corso e la magistratura possa lavorare in serenità e senza polemiche o pressioni e cerchi mediatici.” – scrive il rapper ai fan.

Emis Killa Credits: Roberto Graziano Moro

L’artista è già stato colpito da un Daspo di 3 anni che gli impedisce di assistere alle partite allo stadio. Tramite i social Emis Killa ha espresso rammarico per la situazione, sottolineando come avrebbe voluto che il suo debutto a Sanremo fosse incentrato sulla musica e non su controversie legali.

“Ringrazio Carlo Conti per avermi voluto ma preferisco fare un passo indietro e non partecipare. Confido che tutto si risolverà al più presto, per il meglio, e spero di poter affrontare in futuro un Festival in cui ad essere centrale sia la musica.” – spiega il rapper.

La possibile sostituzione al Festival di Sanremo

Al momento non è chiaro se la produzione del Festival di Sanremo opterà per sostituire Emis Killa con un altro artista o meno. Il regolamento del Festival concede al direttore artistico l’autorità di decidere, in accordo con la Rai, se procedere con una sostituzione, valutando le circostanze e il tempo a disposizione per l’inserimento di un nuovo concorrente.