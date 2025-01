Cesare Cremonini è stato paparazzato a Cortina D’Ampezzo in compagnia della sua presunta nuova fiamma, Caterina Licini.

Dopo la fine della relazione con la giornalista Giorgia Cardinaletti, sembra che Cesare Cremonini abbia di nuovo trovato l’amore. Il cantautore è stato paparazzato nella splendida cornice innevata di Cortina d’Ampezzo insieme a Caterina Licini, ballerina di 32 anni che ha partecipato ad Amici nel 2011. Scopriamo tutti i dettagli!

Una relazione nata tra gli spalti di Cortina

Ad aver pubblicato le foto di Cesare Cremonini in compagnia di Caterina Licini è stato il settimanale Chi. Cortina d’Ampezzo, con il suo paesaggio mozzafiato e le piste da sci di fama mondiale, è stata il palcoscenico di questo nuovo amore. Caterina era lì per seguire i mondiali di sci, evento che ha attratto appassionati da tutto il mondo, inclusi lei e Cesare.

Cesare Cremonini

Su come i due si siano conosciuti non ci sono molte informazioni, tuttavia la loro relazione potrebbe avere radici professionali. Licini ha infatti partecipato al videoclip “Ora che non ho più te”, brano tratto dall’ultimo album di Cremonini, “Alaska Baby”.

Caterina Licini: chi è la nuova fiamma di Cesare Cremonini

La nuova presunta fiamma di Cesare Cremonini non è una sconosciuta nel mondo dello spettacolo italiano. Caterina Licini ha infatti partecipato a Amici di Maria De Filippi nel 2011 nella categoria danza, anche se oggi non è più una ballerina professionista.

Dopo gli anni passati sui palcoscenici, la carriera di Caterina ha preso una svolta notevole. La giovane ha intrapreso un percorso accademico presso l’Istituto europeo di design di Milano, dove ha affinato le sue competenze diventando content creatore e copywriter. Nonostante il cambio di rotta professionale, Licini non ha messo da parte la sua passione per l’attività fisica e lo sport. Surf, skateboard e sci sono tra le sue attività preferite.