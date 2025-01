“Soffro di attacchi di panico”: la confessione di Ignazio Boschetto

Ignazio Boschetto ha rivelato a Le Iene di Soffrire di attacchi di panico e ha parlato del rapporto con il suo corpo.

Ignazio Boschetto, tenore del noto trio Il Volo, è la prova che il successo e il riconoscimento pubblico non mettono al riparo dalla sofferenza interiore. Nonostante la sua giovane età e una carriera costellata di successi, il cantante ha rivelato durante un’intervista a Le Iene di soffrire di attacchi di panico e altri problemi di salute mentale. Scopriamo tutti i dettagli.

Ignazio Boschetto: tra successo e crisi interiore

L’intervista rilasciata a Le Iene ha svelato un lato sorprendentemente umano di Ignazio Boschetto. La celebrità, nonostante un percorso professionale invidiabile e un recente matrimonio, ha confessato di essere stato assalito da attacchi di panico nell’ultimo anno.

Una rivelazione che rompe il silenzio sugli aspetti meno conosciuti del vivere sotto i riflettori, dimostrando come anche chi sembra avere raggiunto il vertice della felicità possa trovarsi a combattere con demoni interiori.

Più specificatamente, Boschetto si è aperto su come l’immagine del suo copro abbia influenzato profondamente il suo benessere psicologico. Nonostante il lavoro su se stesso e un notevole dimagrimento, l’artista continua a sentirsi in un corpo diverso da quello che desidererebbe avere.

“C’è stato un periodo che mi sentivo sbagliato e mi sono detto che dovevo fare qualcosa per me. Da lì ho iniziato un percorso che mi ha portato a sentirmi più sicuro, anche se oggi quella sicurezza non c’è mai” – ha rivelato il cantante.

La vulnerabilità dei personaggi pubblici

Le parole di Ignazio Boschetto sono un monito importante sulla necessità di guardare oltre la superficie luccicante della vita pubblica.

Ignazio Boschetto

Il suo coraggio nel condividere queste difficoltà personali non fa che umanizzare una figura ammirata da molti, ricordandoci l’importanza della salute mentale e dell’accettazione di sé. Questi temi, purtroppo, rimangono ancora troppo spesso tabù, specialmente nel mondo dello spettacolo dove l’immagine si configura come uno degli asset principali.