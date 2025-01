Mr. Marra è intervenuto sullo scandalo che ha coinvolto Fedez e si è schierato contro la monogamia: ecco cosa ha detto.

Da ieri non si parla d’altro che delle rivelazioni fatte da Fabrizio Corona sui tradimenti di Fedez mentre era sposato con Chiara Ferragni. Dopo il lungo sfogo pubblicato dall’imprenditrice digitale nelle sue storie Instagram, sempre più persone vicine alla coppia hanno iniziato a esprimersi sulla vicenda.

Tra loro c’è anche Davide Marra, meglio conosciuto come Mr. Marra, amico e collega di Fedez insieme al quale realizza e conduce Pulp Podcast. Senza menzionare direttamente il rapper, Mr. Marra ha espresso il suo punto di vista sulla vicenda attraverso delle storie pubblicate su Instagram. Ecco cosa ha detto.

Mr. Marra: le storie contro la monogamia

Tramite il suo profilo Instagram, Mr. Marra ha commentato l’indignazione generale che si sta creando intorno allo scandalo che ha coinvolto Fedez e Chiara Ferragni. “La cosa esilarante è osservare tutta questa patetica indignazione popolare per banali vicende di coppia che tutti abbiamo vissuto“ – scrive nelle storie.

Chiara Ferragni e Fedez

Parlando di relazioni sentimentali, Mr. Marra ha aggiunto: “Sono anche convinto da quando ero poco più che un infante che la monogamia sia un artifizio folle, meglio un rapporto aperto che tradimento alle spalle. Ma sono sempre stato trattato da malato di mente“.

Mr. Marra e la critica all’ipocrisia generale

Mr. Marra ha poi concluso con una forte critica all’ipocrisia di tutte le persone che in queste ore stano mostrando indignazione per i tradimenti di Fedez. “Persone che hanno sco**to negli anni con me senza dirmi che erano sposate, fidanzate e con figli, ora le leggo vomitare sui social come i peggiori puritani. E sono sicuro che nelle loro teste neppure si sentono ipocrite, perché si auto-giustificano in chissà quale modo, rimuovendosi dall’equazione per sentirsi moralmente superiori” – ha dichiarato il podcaster.