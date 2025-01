Piero Barone, del trio Il Volo, ha fatto una strana rivelazione durante lo speciale de Le Iene con Nicolò De Devitiis.

Il Volo è uno dei gruppi musicali italiani più amati anche a livello internazionale. I tre componenti del gruppo sono stati protagonisti di uno speciale del programma Le Iene durante il quale hanno trascorso 48h in compagnia dell’inviato Nicolò De Devitiis. Durante le riprese Piero Barone ha fatto una confessione molto particolare rivelando il modo in cui avrebbe perso la verginità. Scopriamo tutti i dettagli!

Il Volo: lo speciale de Le Iene

Durante le riprese dello speciale i tre componenti del Volo hanno affrontato moltissimi argomenti con la simpatia che li caratterizza. Da quelli più pesanti, come l’elaborazione del lutto e il rapporto con il proprio corpo, a quelli più leggeri e spensierati.

Gianluca Ginoble, uno dei componenti del trio, ha parlato dei veri sentimenti che lo legano agli altri membri del gruppo. “Io gli voglio molto più bene di quanto loro pensino. All’inizio mi sono sentito molto solo perché Ignazio e Piero erano molto più vicini, essendo siciliani si capivano di più e parlavano in dialetto” – ha dichiarato.

Il Volo Gianluca Ginoble, Piero Barone e Ignazio Boschetto

L’inaspettata confessione di Piero Barone

Lo speciale ha accompagnato Il Volo durante due tappe del loro tour, da Parigi a Sofia. Mentre erano nella stanza d’hotel con De Devitiis, Piero Barone ha sorpreso tutti svelando un dettaglio molto intimo della sua vita. Il cantante ha infatti parlato di quando ha perso la verginità. “Un mese prima dei 18 anni, dietro un cespuglio” – ha svelato.

ìPiero era stato ospite, insieme a Ignazio e Gianluca, di un programma tedesco condotto da Michelle Hunziker. “Lei presentava, noi eravamo ospiti insieme a Jennifer Lopez e Cameron Diaz. Devo dire che a 18, 19 e 20 anni ci siamo divertiti” – ha raccontato.

Adesso, però, il cantante vive la vita in maniera totalmente diversa: “Poi, adesso a 30, 31 anni, è cambiato completamente tutto. Perché io adesso non me la sento di finire un concerto e conoscere una persona, trascorrere un paio d’ore insieme e poi finita lì. Cerco l’amore. Se dovessi dirti una mia paura… È di non riuscire a formare una famiglia. Mi aspettavo forse che a quest’età qualcosa fosse già partito“.