“Non mi svendo”: Al Bano parla dell’ipotesi di sostituire Emis Killa

Al Bano ha commento la notizia del ritiro di Emis Killa dal Festival di Sanremo e ha parlato della sua possibile sostituzione.

Ancora non è iniziato, ma già il Festival di Sanremo è al centro dell’attenzione mediatica. Proprio ieri infatti Emis Killa ha annunciato il suo ritiro dalla competizione perchè risulterebbe indagato per associazione a delinquere.

La notizia ha suscitato clamore immediato e tra i tanti che hanno commentato la vicenda c’è stato anche Al Bano Carrisi. Ecco cosa ha detto.

Le parole di Al Bano sul ritiro di Emis Killa da Sanremo

Nelle ultime ore la notizia del ritiro di Emis Killa sta facendo il giro del web e sempre più persone stanno esprimendo il proprio punto di vista sulla vicenda. Dopo le dichiarazioni di Carlo Conti, anche Al Bano ha voluto dire la sua con un breve commento rilasciato ad Adnkronos.

“Sanremo è un palcoscenico dove già è difficile rimanere sereni quando si va a cantare a cuor leggero”, ha esordito il famoso artista di Cellino San Marco. “Figuriamoci con un peso mediatico del genere addosso” – ha poi aggiunto.

Emis Killa

Al Bano parla possibile sostituzione di Emis Killa

Negli ultimi mesi Al Bano ha dichiarato in diverse occasione che gli sarebbe piaciuto partecipare a Sanremo 2025 come concorrente. A tal fine l’artista aveva inviato ben 3 diverse canzoni al direttore artistico, tuttavia nessuna delle sue proposte è stata selezionata da Carlo Conti. Il cantante di Cellino ha però precisato che, se dovessero chiederglielo, non prenderebbe il posto di Emis Killa al festival.

“Avevo un mio piano con Sanremo quest’anno. Tornarci per dire: questo è il mio ultimo Sanremo da concorrente. Di canzoni gliene ho presentate tre. Conosco il mio valore e non lo svendo, un valore che va oltre le Alpi e anche oltre gli Urali” – ha dichiarato ad Adnkronos.