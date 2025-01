Durante un concerto a San Paolo in Brasile Patti Smith ha avuto un malore sul palco: ecco come sta adesso la cantante.

Preoccupazione per i fan di Patti Smith: l’icona del rock e pioniera del punk ha dovuto interrompere prematuramente il suo concerto al Teatro Cultura Artística di San Paolo in Brasile a causa di un malore. La cantante 78enne sarebbe crollata mentre era intenta a leggere una riflessione sul cambiamento climatico.

Patti Smith: il malore sul palco

Al momento del malore Patti Smith aveva smesso di cantare per leggere un breve testo scritto da lei stessa sul cambiamento climatico in atto. Inizialmente il pubblico presente al Teatro Cultura Artística ha pensato che il crollo dell’artista facesse parte dell’azione scenica, ma l’intervento immediato dei soccorsi ha subito chiarito la situazione.

Patti Smith

Dopo essere stata assistita, Patti Smith ha dimostrato una grandissima forza salendo nuovamente sul palco in sedia a rotelle per cantare un’ultima canzone: l’intramontabile “Because The Night”. Questo episodio riporta alla mente un altro fatto simile accaduto nel 1977. Quell’anno infatti Smith rimase gravemente ferita cadendo dal palco durante un concerto in Florida, incidente che le causò la frattura di due vertebre e diverse lesioni al viso.

Solidarietà e sostegno dal mondo

Il malore di Smith ha suscitato grande preoccupazione tra i suoi fan e nei media. La stessa artista, tramite i canali social della Soundwalk Collective, ha voluto rassicurare tutti, ringraziando per l’energia e il supporto ricevuti.

La dichiarazione sottolineava che la causa del malore era legata a forti emicranie cui Smith era stata soggetta nei giorni precedenti. Lo staff del Teatro Cultura Artística e i medici che l’hanno assistita hanno riferito che l’artista è stata monitorata e sta ricevendo le cure necessarie.