Achille Lauro cita Fedez: il video diventa virale

Nonostante le voci di un presunto tradimento di Chiara con Achille Lauro, il cantante ha citato tranquillamente Fedez sui social.

Nelle ultime ore non si parla d’altro che dello scandalo portato a galla da Fabrizio Corona sui presunti tradimenti di Fedez e Chiara Ferragni. Tra i nomi fatti c’è anche quello di Achille Lauro: secondo l’ex re dei paparazzi il cantante avrebbe avuto un flirt con l’influencer mentre lei era ancora sposata.

Lauro però non sembra minimante preoccupato dalle voci messi in giro sul suo conto. Noncurante del pettegolezzo, ha citato tranquillamente Fedez in un video sul FantaSamremo pubblicato su Tik Tok. La clip è diventata immediatamente virale suscitando una forte reazione da parte dei fan del cantante.

Achille Lauro: il video sul FantaSanremo

Nel video pubblicato su Tik Tok, Achille Lauro ha risposto alla domanda su quale sarebbe la sua squadra ideale al FantaSaremo, una popolare competizione che si svolge proprio durante i giorni di Festival. Senza un accenno di ironia, il cantante ha menzionato Fedez tra i componenti del suo team.

“Per il FantaSanremo mi farei una squadra un po’ pazza e un po’ che rischia di vincere, quindi metterei una bella Giorgia perché il pubblico la ama, poi metterei un bel Tony e Fedez…” – ha affermato il cantante con assoluta serietà.

La reazione dei Fan

Il video è diventato virale nel giro di pochi minuti e ha suscitato le reazioni soprese e divertite dei fan. Molti utenti hanno sottolineato il tempismo e la rapidità con il cui Lauro ha scelto di menzionare Fedez dopo la voce messa in giro da Corona.

Achille Lauro

Secondo alcuni, infatti, con questa clip il cantante vorrebbe affermare la propria estraneità alla vicenda e la totale infondatezza del gossip. Secondo altri, invece, Achille vorrebbe calmare le acque in attesa di Sanremo, visto che sia lui che Fedez saranno in gara come Big.