Francesca Michielin, concorrente di Sanremo 2025, ha parlato dell’intervento al rene e delle conseguenze che ha avuto sulla sua vita.

Quest’anno Francesca Michielin torna all’Ariston per la prima volta dal 2016 e si appresta a farlo con “Fango in paradiso“, un brano profondamente autobiografico. Il suo ritorno a Sanremo arriva dopo un anno e mezzo molto complicato durante il quale ha dovuto affrontare un grave problema di salute.

Nel 2024, infatti, la cantante ha dovuto subire un operazione per l’asportazione di un rene: ecco cosa ha rivelato di questa esperienza durante un’intervista a Vanity Fair.

Francesca Michielin: i problmei di salute

Nonostante il successo, il percorso di Francesca non è stato privo di ostacoli. L’artista ha affrontato un periodo complicato a livello personale, culminato nel 2023 con un intervento chirurgico per l’asportazione di un rene. “Nella vita le cose succedono, non possiamo controllare tutto” – ha raccontato – “è come se mi fossi rotta, ma ora sono molto più forte di prima. Solo adesso il mio corpo è perfetto, proprio perché non lo è più“.

Francesca Michielin (ph. Francesco Prandoni)

“Ho vissuto un periodo di grande difficoltà perché non mi aspettavo l’intervento. Mi ha salvato la vita ma allo stesso tempo tutti gli interventi si portano dietro un percorso in cui devi renderti conto che il tuo corpo non è più quello di prima e non ti permette di fare le cose che facevi”– ha proseguito la cantante. E ancora: “Per me, che con il corpo lavoro, è iniziato un momento di grandissima crisi perché non riuscivo più a cantare bene, sentivo il diaframma completamente bloccato“.

“Fango in paradiso” e l’elaborazione del dolore

La canzone presentata a Sanremo, nata in un momento di profonda sofferenza per l’artista, rappresenta non solo un’espressione artistica del dolore vissuto ma anche una celebrazione della resilienza e della capacità di rinascita. “Fango in paradiso” esplora le imperfezioni dell’amore e della vita, ricordandoci che anche nei momenti più bui si possono trovare germi di bellezza e di speranza.

.