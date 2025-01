Sanremo 2025, Antonella Clerici: “Ho detto sì a scatola chiusa”

Antonella Clerici sarà co-conduttrice di Sanremo: ecco cosa ha rivelato sull’invito di Carlo Conti al Festival.

A Sanremo 2025, un volto noto e amato dal pubblico italiano farà il suo trionfale ritorno sul prestigioso palco dell’Ariston: Antonella Clerici. Con una carriera televisiva costellata di successi e momenti indimenticabili, la conduttrice si appresta a vivere nuovamente l’emozione di essere parte integrante della kermesse canora più importante d’Italia.

Ma cosa ha spinto una delle icone della televisione italiana ad accettare l’invito di Carlo Conti? E quali novità porterà con sé sul palco di Sanremo? Ecco cosa ha raccontato Antonella Clerici.

Antonella Clerici a Sanremo: un ritorno all’insegna dell’amicizia

In un’intervista rilasciata al settimanale Gente, Antonella Clerici ha condiviso il suo entusiasmo per il ritorno a Sanremo. La conduttrice ha un legame speciale con Carlo Conti, storico presentatore Rai e direttore artistico del Festival di Sanremo 2025.

“Ho detto sì a scatola chiusa, per l’affetto che mi lega a Carlo e per l’amore che provo per quel palco magico” – ha dichiarato la conduttrice nell’intervista al settimanale.

Il ritorno di Antonella Clerici sul palco di Sanremo sarà anche l’occasione per un commovente omaggio a Fabrizio Frizzi, amico e collega scomparso, che con lei ha condiviso momenti professionali di grande spessore. “Se fosse stato ancora con noi, sarebbe stato lì con me. Mi commuovo solo a pensarci” – ha confidato la conduttrice.

Un nuovo stile sul palco

L’aspetto visivo ha sempre rivestito un ruolo cruciale nelle apparizioni sanremesi e Antonella Clerici quest’anno sorprenderà il pubblico con una scelta stilistica raffinata ed elegante. Abbandonati gli abiti voluminosi che in passato hanno suscitato discussioni, la conduttrice opterà per due abiti lunghi, sobri e scintillanti, simbolo di una serata all’insegna della grande eleganza.

Una decisione che riflette anche un cambiamento interiore, come rivelato dalla recente battaglia personale contro una cisti borderline. Questa esperienza ha portato Antonella a vivere con più leggerezza e serenità, valorizzando ogni momento della vita.