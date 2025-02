Zucchero, il figlio è stato operato in Kenya: come sta

Adelmo Blue Fornaciari, figlio di Zucchero, è stato operato in Kenya dopo un grave incidente stradale: ecco come sta ora.

Preoccupazione per il figlio di Zucchero, Adelmo Blue Fornaciari. Qualche settimana fa il 27enne è rimasto coinvolto in un grave incidente stradale a Malindi, mentre si trovava in Kenya per una vacanza insieme alla famiglia.

L’impatto avrebbe causato la morte di un uomo keniota che si trovava sulla stessa vettura del giovane e il bodyguard di Zucchero sarebbe rimasto ferito. Adelmo Blue non ha riportato ferite gravi, ma nelle scorse ore ha dovuto sottoporsi ad un intervento chirurgico. Sui social ha condiviso aggiornamenti sulla sua salute.

Adelmo Blue Fornaciari: l’operazione in Kenya

Adelmo Blue ha utilizzato il proprio profilo Instagram per rassicurare amici, familiari e fan sulle sue condizioni di salute. Il giovane ha pubblicato alcune immagini che lo mostrano in un letto d’ospedale con un sondino nel naso ed ha risposto ai commenti preoccupati di alcuni follower.

Sotto al post un utente scrive: “Puoi spiegare e rassicurarci? Perché fai crescere l’ansia da parte di chi ti segue e ti vuole bene“. “Mi sto riprendendo piano piano” – ha risposto il figlio di Zucchero. Anche l’ufficio stampa del cantante ha precisato che il ragazzo sta bene.

Zucchero: il “concerto” per il figlio in ospedale

In un video pubblicato su Instagram, Adelmo Blue ha immortalato un momento molto emozionante. Il padre è arrivato in Kenya per stargli vicino in vista dell’operazione e, con una chitarra in mano, ha suonato per lui nella stanza d’ospedale.

Zucchero

Questa grande dimostrazione di amore paterno ha fatto commuovere i fan. Il giovane, con la sua solita ironia, ha commentato il video dicendo: “Per fortuna hanno operato me“. L’operazione di Adelmo Blue è andata fortunatamente bene e ora il 27enne si sta lentamente riprendendo.