Paura per il figlio di Zucchero: incidente d’auto in Kenya

Il figlio di Zucchero è stato coinvolto in un incidente d’auto in Kenya: ci sarebbe anche un morto. Ecco cosa è successo.

Adelmo Blue Fornaciari, figlio 27enne del cantante Zucchero Fornaciari, è rimasto coinvolto in un incedente d’auto mentre si trovava a Malindi, in Kenya. Il giovane risulta fortunatamente illeso ma il sinistro avrebbe causato la morte di un uomo.

Immediata l’apprensione del pubblico e dei fan: ecco come sarebbero andati i fatti.

Incidente d’auto per il figlio di Zucchero: la dinamica dei fatti

Secondo le prime ricostruzioni il sinistro si sarebbe verificato all’alba di giovedì 16 gennaio sulla strada che da Malindi porta a Watamu. Al momento dell’impatto Adelmo si trovava a bordo di un’auto insieme alla guardia del corpo del padre e ad un’altra persona, entrambe keniote.

Il giovane, figlio di Zucchero e della seconda moglie Francesca Mozer, si trovava in Kenya con la famiglia e alcuni amici per festeggiare il suo compleanno. Nell’incidente il bodyguard sarebbe rimasto ferito mentre la seconda persona presente in auto sarebbe deceduta a causa dell’impatto.

Zucchero

Le condizioni di Adelmo Blue Fornaciari

Per il momento non sono stati forniti molti dettagli circa la dinamica dell’incidente. Dalle poche informazioni emerse pare che nell’impatto sia rimasto ferito un collaboratore del cantante e che ci sia una vittima di cui però non si conoscono le generalità né il suo legame con la famiglia di Zucchero.

L’ufficio stampa del cantante ha invece dato rassicurazioni per quanto riguarda le condizioni di Adelmo Blue Fornaciari. Come riportato da Adnkronos, il giovane sta bene e non è in pericolo di vita.

Il figlio di Zucchero ha vissuto questa brutta disavventura durante un viaggio con amici e famiglia che avrebbe dovuto essere all’insegna della serenità e dei festeggiamenti. Adelmo si trovava in Kenya per celebrare il suo 27esimo compleanno, ricorso martedì esattamente due giorni prima dell’incidente.