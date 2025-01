Per il suo compleanno, Damiano David ha sorpreso Dove Cameron con una dolcissima dedica che ha fatto impazzire i fan.

Damiano David e Dove Cameron sono sempre più innamorati: la loro storia va avanti da più di un anno e sui social appaiono bellissimi e affiatati. Il 15 gennaio la stella della Disney ha celebrato il suo 29esimo compleanno e il frontman dei Maneskin ha deciso di sorprenderla con una dolcissima dedica che non è passata inosservata. Scopriamo tutti i dettagli!

Damiano David: la dedica a Dove Cameron

Damiano è molto attivo sui social e il 15 gennaio, in occasione del 29esimo compleanno di Dove, ha pubblicato su Instagram un post in cui celebra il loro amore. Il cantante ha condiviso una serie di foto che lo ritraggono insieme alla fidanzata e nella didascalia ha aggiunto una dedica davvero molto romantica.

“Buon compleanno alla più bella, intelligente, amorevole, dolce, sensuale, premurosa, divertente, di talento, di supporto e incredibile persona che io abbia mai incontrato.” – ha scritto il frontman dei Maneskin. Poi ha concluso con parole dolcissime: “Ancora non riesco a credere che tu sia la mia fidanzata. Ti amo angelo.“

L’amore dopo Giorgia Soleri

La relazione di Damiano David con Dove Cameron arriva per il cantante dopo la fine una precedente storia importante con Giorgia Soleri, durata più di 8 anni.

Il frontman dei Maneskin e la stella della Disney sembrano davvero innamoratissimi, tanto che sono andati a vivere insieme a New York. Questa decisione sembra essere il frutto naturale del desiderio di costruire qualcosa di solido insieme, come anticipato da Damiano in passate interviste.

Sebbene provenienti da mondi e paesi differenti, Damiano e Dove hanno trovato un punto d’incontro nella Grande Mela, dimostrando che l’amore non conosce confini geografici.