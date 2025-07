La fidanzata e la mamma di Ultimo hanno sostenuto il cantante al concerto, ma in molti si sono chiesti dove fosse Enea, il loro bambino.

Lo scorso weekend è iniziato ufficialmente il nuovo tour di Ultimo, che ancora una volta è riuscito a riempire gli stadi in tempi record. Infatti i biglietti sono sold out da mesi e i fan stanno attendendo le varie tappe per cantare a squarciagola le canzoni del loro idolo.

Tra i presenti alla data zero, non potevano di certo mancare Jacqueline Luna di Giacomo e Anna, la mamma del cantante. Entrambe hanno voluto sostenere l’artista e i presenti le hanno filmate mentre cantavano e si scatenavano. Tuttavia, in molti hanno notato un grande assente: stiamo parlando di Enea, il figlio di Ultimo e Jaqueline.

Jaqueline e Anna scatenate sotto il palco: il video

La data zero del tour negli stadi di Ultimo è avvenuta lo scorso 29 giugno a Lignano Sabbiadoro, in provincia di Udine. Qui, Jacqueline e Anna hanno preso parte alle prove e deciso di sostenere Ultimo anche la sera stessa del concerto.

Ed è proprio qui che la fidanzata e la suocera del cantante si sono scatenate al ritmo delle sue canzoni, attirando anche l’attenzione dei presenti, i quali hanno deciso di fare loro un video e di pubblicarlo online. All’interno del contenuto, infatti, si vedono Jacqueline e Anna mano nella mano mentre cantano “Peter Pan”, uno dei più grandi successi del cantante.

Il legame tra Jacqueline e Anna

Dal video è emerso che tra Jacqueline e Anna ci sia un legame molto stretto. In effetti, la giovane non ha mai nascosto che per lei la suocera sia sempre stata una figura di riferimento, soprattutto nei mesi dopo il parto. Infatti, Jacqueline ha ricevuto molto aiuto da parte della mamma di Ultimo, anche perché è risaputo che con Heather Parisi, sua madre, non ci siano molti rapporti.

Ultimo Niccolo Moriconi

Il piccolo Enea grande assente del concerto

In ogni caso, i presenti e gli utenti del web hanno notato un dettaglio: al concerto mancava Enea, il figlio di Ultimo e Jacqueline. In molti si sono chiesti dove fosse, tant’è vero che online sono state pubblicate diverse ipotesi, come il fatto che fosse con una babysitter, piuttosto che con altri parenti.

Tuttavia, tra il pubblico mancavano anche Fabrizio e Giovanni, rispettivamente genitori di Ultimo e Jacqueline. È possibile dunque che Enea fosse in loro compagnia, ma in merito a ciò la coppia non ha rilasciato alcun tipo di dichiarazione.