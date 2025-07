La coppia ha festeggiato un anno d’amore e seppur non fossero fisicamente vicini, Tony ha fatto un romantico regalo alla fidanzata.

È ormai passato un anno quando Tony Effe e Giulia De Lellis furono fotografati assieme al matrimonio di Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. Una notte memorabile che tra un ballo e un bicchiere di champagne ha visto nascere una coppia che oggi è sulla bocca di tutti.

Tony Effe e Giulia De Lellis, le origini della loro storia d’amore

Come ormai è noto ai fan, la storia d’amore tra Tony Effe e Giulia De Lellis è cominciata ormai un anno fa, in occasione del matrimonio di Cecilia e Ignazio, entrambi loro cari amici. Quella notte fecero il giro del web delle foto in cui il rapper e l’influencer erano particolarmente vicini e da lì è cominciato il gossip.

Infatti, seppur entrambi siano sin da subito stati particolarmente riservati sulla loro vita sentimentale, il fatto che ci fosse del tenero non è sfuggito ai fan e ai più attenti. Il risultato? Qualche tempo dopo sono usciti allo scoperto ufficializzando la relazione.

Una storia d’amore che si è consolidata giorno dopo giorno e che ha saputo smentire le voci di crisi con un annuncio ben più grande: l’arrivo di Priscilla la prima figlia di Tony e di Giulia. Un evento lieto che tutti stanno aspettando con fermento, anche perché si stima che la piccola nascerà tra agosto e settembre.

Giulia De Lellis con Tony Effe

I festeggiamenti a distanza e il regalo di Tony

Ma torniamo al presente. Dopo 365 giorni di relazione, Tony e Giulia sono pronti per festeggiare il loro primo anniversario, anche se da separati. Infatti, in questi giorni l’influencer si trova ad Atene per motivi di lavoro, mentre Tony è a Parigi per lo stesso motivo.

Eppure, nonostante i chilometri di distanza, il rapper ha voluto esprimere tutto il suo amore verso la compagna facendole un romantico regalo: un mazzo gigante di rose rosse direttamente dalla capitale francese. Un pensiero dolcissimo che Giulia ha voluto documentare con un post su Instagram, riscuotendo una pioggia di like.