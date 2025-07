La cantante il ballerino si stanno godendo qualche giorno di vacanza al mare e hanno fatto impazzire il web con alcuni scatti.

È tempo di vacanze per Giorgia ed Emanuel Lo. La cantante e il ballerino si sono concessi qualche giorno di relax al mare, dove hanno documentato le giornate in spiaggia attraverso alcuni dolcissimi scatti che hanno fatto impazzire i social.

Le foto della vacanza di Giorgia ed Emanuel Lo

Giorgia ed Emanuel Lo hanno deciso di condividere coi propri fan alcuni scatti che li ritraggono felici e spensierati in vacanza. La coppia, infatti, ha condiviso un carosello fotografico contenente alcune immagini, tra cui alcuni selfie scattati in acqua, e il bagnasciuga con il mare sullo sfondo. A completare il tutto la didascalia che recita: “Primo mare, primo sole“.

Si pensa infatti che la cantante e il ballerino siano in Salento, località dove si trova anche la loro casa e che ormai da diversi anni è meta delle loro vacanze di famiglia.

I commenti dei fan

Inutile dire che poco dopo la pubblicazione, le foto hanno fatto il giro del web e raccolto tantissimi like e commenti. I fan, infatti, hanno apprezzato la scelta di condividere alcuni scatti spontanei da cui traspare la felicità della coppia e l’hanno espresso tramite i commenti. “Magnifici! Ci vorrebbero più coppie come voi, ispirate l’amore!” scrive uno, “Meravigliosi, godetevi il meritato riposo“, aggiunge un altro. Giorgia a Roma si esibisce per il pubblico durante il Blu Live Tour nel 2023 – notiziemusica.it

Si può dire in effetti che per la coppia sia tempo di un meritato riposo dopo un anno molto impegnativo. Infatti, Giorgia ha condotto X Factor e partecipato al Festival di Sanremo con il brano “La cura per me“, classificandosi in sesta posizione. Emanuel, invece, si è dedicato a tempo pieno alla scuola di Amici, dove ha ricoperto nuovamente il ruolo di professore. Insomma, dopo un anno fitto di impegni, per la coppia è tempo di sole, mare e relax.