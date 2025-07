Il rapper si è messo a nudo e spiegato le difficoltà che sta affrontando da papà single, rivelando anche la decisione presa sui suoi figli.

Fedez ha trascorso 24 ore in compagnia di Gabriele Vagnato, celebre TikToker. In questa occasione ha parlato di diversi temi, alcuni anche molto delicati, come quello di essere un papà separato di due bambini. Un argomento intimo su cui il rapper non si è mai sbilanciato troppo, ma questa volta le cose sono andate diversamente e Fedez ha ammesso che il processo non sia semplice da affrontare.

La nuova vita di Fedez da papà single

Essere un papà single non è facile per nessuno, tantomeno per Fedez. Il rapper, infatti ha raccontato che dopo la separazione siano cambiate molte cose nella sua vita, a partire da quanto riesca a vedere Leone e Vittoria, i suoi bambini avuti dalla ex moglie Chiara Ferragni.

Quella a cui tutti si sono dovuto abituare è stata una routine famigliare trasformata, fatta di giorni passati in compagnia della mamma e altri insieme al papà. Fedez ha ammesso che fortunatamente lui e Chiara sia arrivati a un accordo per vedere i bambini in maniera equa. Insomma, una nuova organizzazione finalizzata a dare quanta più serenità possibile a Leone e Vittoria.

Fedez anteprima

Fedez: “Anche se ci si separa si rimane una famiglia”

Il rapper ha poi svelato quale decisione abbia preso per i suoi figli. Si tratta di una scelta che riguarda l’assenza di babysitter: “L’unica decisione che ho preso è di non avere le tate e far sì che mio padre fosse la persona che mi aiutava principalmente… Il che significa avere a 35 anni tuo padre sempre in casa“.