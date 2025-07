Ludovica Valli affronta le critiche sui social: tra chirurgia estetica e dimagrimento.

Ludovica Valli, sorella della nota ex tronista Beatrice, si trova al centro di una polemica social per il suo aspetto fisico. La 28enne, già madre di tre figli, ha recentemente pubblicato un video su TikTok insieme al suo compagno Gianmaria Di Gregorio, ma anziché ricevere complimenti, è stata inondata da critiche.

Gli utenti non hanno risparmiato commenti al vetriolo sui presunti ritocchini estetici e su un dimagrimento che molti considerano preoccupante. Nonostante le accuse, Ludovica ha risposto con fermezza, ribadendo il suo diritto di piacere a se stessa e di gestire il suo corpo come meglio crede.

Ludovica Valli e il confronto con Carmen Russo

Tra i commenti più pungenti, alcuni utenti hanno paragonato Ludovica a Carmen Russo, figura iconica del mondo dello spettacolo italiano. “Ma che ha combinato? Sembra Carmen Russo”, è stato uno dei tanti commenti che hanno colpito la giovane influencer.

Ludovica, tuttavia, ha risposto con ironia, sottolineando come arrivare come Carmen Russo alla sua età non sarebbe affatto un traguardo negativo. Questa risposta dimostra il suo desiderio di sdrammatizzare e affrontare le critiche con un sorriso, nonostante la pressione perenne del giudizio altrui.

L’influencer Ludovica Valli al Festival di Venezia – notiziemusica.it

Ludovica Valli ammette i ritocchini

Non è la prima volta che Ludovica Valli si trova a dover difendere il suo aspetto fisico. Molti l’accusano di aver abusato della chirurgia estetica, ma la giovane influencer non nasconde nulla. Ha ammesso di essersi sottoposta a ritocchini in passato, dichiarando: “In ogni caso ciò che ho fatto al mio viso, due punture al naso e 10 anni fa ormai 4 alle labbra (che mai più toccherò perché mi vedevo bruttissima) l’ho sempre ammesso…”. La sincerità con cui Ludovica affronta queste tematiche è un modo per arginare le critiche e per riaffermare la sua autodeterminazione riguardo al proprio corpo.

Dimagrimento e autostima

Oltre alle critiche sui ritocchini, Ludovica Valli ha dovuto affrontare anche commenti sul suo peso. Alcuni follower hanno espresso preoccupazione per il suo dimagrimento, considerato eccessivo. La 28enne ha chiarito di aver perso quasi 10 chili da quando partecipava a “Uomini e Donne”, ma ha ribadito che l’importante è piacere a se stessa. “In ogni caso devo piacermi io”, ha dichiarato, sottolineando che la sua autostima e il suo benessere personale sono prioritari rispetto al giudizio degli altri. Questa determinazione è il simbolo di una consapevolezza che, nonostante le critiche, Ludovica continua a coltivare.