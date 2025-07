La moglie di Alvaro Vitali al funerale con il nuovo compagno

La moglie di Alvaro Vitali si presenta al funerale con il nuovo compagno, scatenando critiche e mettendo in evidenza assenze significative di volti noti del cinema.

Il funerale di Alvaro Vitali, celebre attore scomparso il 24 giugno a Roma, ha visto una partecipazione che ha suscitato non poche polemiche. La moglie Stefania Corona, da cui era separato ma con cui condivideva ancora la casa, si è presentata accompagnata dal nuovo compagno Antonio, scatenando una pioggia di critiche.

La presenza di Antonio, autista assunto dallo stesso Vitali per gestire le faccende quotidiane, ha sollevato perplessità tra i presenti. A commentare l’evento è Claudio Di Napoli, amico e regista, che ha espresso il suo disappunto anche per l’assenza di numerosi volti noti del mondo del cinema attesi alla cerimonia.

La partecipazione di Stefania Corona al funerale di Alvaro Vitali ha destato sorpresa e critiche. Sebbene separati, i due condividevano ancora la stessa abitazione, un dettaglio che rende la situazione ancora più complessa.

In prima fila, accanto a Stefania, sedeva Antonio, il nuovo compagno, che era stato inizialmente assunto da Vitali come autista per aiutare con le faccende quotidiane. Questo ha provocato un forte disagio tra i presenti, poiché molti non si aspettavano di vedere Antonio in una posizione così prominente durante una cerimonia di tale importanza.

Il commento di Claudio Di Napoli

Claudio Di Napoli, regista e amico intimo di Alvaro Vitali, ha espresso il suo disappunto riguardo alla presenza di Stefania Corona e del suo nuovo compagno. Parlando a Fanpage, ha sottolineato che la scena ha suscitato in lui sentimenti contrastanti. Di Napoli ha ricordato un episodio toccante, quando Alvaro stava cercando di riconquistare Stefania con un regalo speciale, una borsa di un famoso stilista, mai consegnato a causa del suo ricovero. La sua presenza in chiesa, accanto ad Antonio, ha fatto riaffiorare questi ricordi dolorosi, amplificando il senso di perdita e di irrisolto.

Alvaro Vitali al Maurizio Costanzo Show – notiziemusica.it

Le assenze nel mondo del cinema

Oltre alla controversa presenza di Stefania Corona e Antonio, Di Napoli ha espresso sorpresa per la scarsa partecipazione di volti noti del cinema italiano. Alla cerimonia, tenutasi nella chiesa di San Pancrazio, erano presenti al massimo 200 persone.

Tra i pochi esponenti del mondo dello spettacolo vi era Carlo Verdone, mentre molti altri, attesi per l’importanza dell’evento, erano assenti. Anche il figlio biologico di Vitali, Ennio, non ha potuto partecipare a causa di problemi di salute. La scarsa affluenza ha lasciato un senso di amarezza, evidenziando come, nonostante la carriera di successo di Alvaro, il supporto del mondo dello spettacolo non sia stato all’altezza delle aspettative.

Le parole di Claudio di Napoli: “Mi aspettavo di trovare Lino Banfi, che aveva scritto un pensiero molto affettuoso. La sua presenza avrebbe fatto davvero piacere ad Alvaro. Non c’era. Non c’era nemmeno Enrico Montesano, che lo aveva ricordato pubblicamente. E neppure Nino D’Angelo, che abita nei paraggi e che lo sentiva spesso prima della morte: anche lui ha pubblicato un video commosso, ma non si è fatto vedere. Assente anche Renato Zero, che vive lì vicino e di Alvaro era un amico. Non c’era una sola attrice con cui Alvaro aveva lavorato: né Edwige Fenech, né Nadia Bengala, né le altre. Nessun consigliere comunale, nemmeno il sindaco. E tra i presenti, non ho visto registi né produttori. Dal mondo del calcio, poi, mi aspettavo almeno Francesco Totti e Daniele De Rossi, suoi amici storici. Nemmeno loro. Eppure stiamo parlando di Alvaro Vitali, un attore che ha girato più di 150 film. L’unico volto noto del cinema presente era Carlo Verdone.”