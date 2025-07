Clizia Incorvaia esprime il suo dolore sui social dopo la scomparsa della suocera Eleonora Giorgi, legame indissolubile che va oltre la morte.

Il mondo dello spettacolo piange la scomparsa di Eleonora Giorgi, attrice scomparsa lo scorso 3 marzo a 71 anni dopo una battaglia contro il tumore al pancreas. La sua nuora, Clizia Incorvaia, ha condiviso il suo dolore sui social, mostrando un lato intimo e vulnerabile del suo rapporto con la suocera.

Questo legame, unico e profondo, viene ricordato con immagini e parole che illustrano l’affetto immutabile che unisce le due donne. Attraverso le sue Instagram Stories, Clizia rivela un dolore che non si attenua, ma che si trasforma in un ricordo affettuoso e in una ricerca continua di conforto.

Un legame che va oltre il tempo e lo spazio

Clizia Incorvaia ha utilizzato i social per esprimere il suo dolore, con parole che dipingono un quadro di vulnerabilità e amore. Con la frase “Non posso mostrarmi sempre forte e sorridente perché non è così…”, Clizia si apre ai suoi follower, mostrando gli occhi gonfi di pianto.

La suocera, Eleonora Giorgi, non era solo una figura familiare, ma un pilastro di sostegno e un’amica fidata. Il legame tra di loro era speciale, come si evince dalle immagini che Clizia ha pubblicato, dove Eleonora appare sorridente e serena in famiglia. Queste foto non sono solo un ricordo, ma un modo per mantenere vivo il rapporto che le univa.

Eleonora Giorgi, un amore che abbraccia tutta la famiglia

Eleonora Giorgi non era solo amata dalla nuora, ma anche dai nipoti. L’artista aveva un affetto particolare per Gabriele, figlio di Clizia e del suo secondo marito, Paolo Ciavarro. La nascita di Nina, la prima figlia di Clizia nata dalla relazione con Francesco Sarcina, non ha mai diminuito l’affetto di Eleonora verso di lei.

Eleonora Giorgi al Festival Internazionale del Film di Roma – notiziemusica.it

La famiglia era al centro della sua vita e questo amore incondizionato si riflette nei ricordi che Clizia custodisce gelosamente. Nelle sue parole, si percepisce una gratitudine profonda per aver avuto Eleonora nella sua vita, una persona che ha saputo dare consigli, sorrisi e un amore incondizionato.

Un dolore che si trasforma in forza e gratitudine

Nonostante il dolore sia ancora molto presente, Clizia cerca conforto nei ricordi e nei momenti felici trascorsi insieme a Eleonora. Le sue parole, “Sono giorni che ti cerco… Che vorrei chiamarti o scriverti, che mi manca la tua voce i tuoi consigli il tuo sorriso…”, sono un omaggio a una relazione che ha lasciato un’impronta indelebile nel suo cuore. Questo sentimento di tristezza è accompagnato da una gratitudine che emerge chiaramente: “Mi rifugio così in pensieri felici di noi per trovare sollievo e forza… Grazie Ele“.