Thais Wiggers rivela il profondo impatto emotivo della relazione con Teo Mammucari e il ruolo centrale della figlia Julia nella sua vita.

Thais Wiggers, ex velina di Striscia la Notizia e madre di Julia, figlia avuta con il conduttore televisivo Teo Mammucari, ha recentemente condiviso in televisione i dettagli del suo passato sentimentale e le conseguenze emotive che ne sono seguite.

Ospite del programma La Volta Buona, condotto da Caterina Balivo, Thais ha confessato di essersi trovata a fare i conti con la paura di fidarsi e lasciarsi andare nelle relazioni dopo la fine del suo rapporto con Mammucari, con cui ha condiviso un’importante parte della sua vita. Nonostante le difficoltà, l’ex velina ha sottolineato come la figlia Julia rappresenti la sua più grande realizzazione e il fulcro della sua esistenza.

Teo Mammucari a Cultura Moderna – notiziemusica.it

Un amore giovanile e le sue conseguenze

Thais Wiggers e Teo Mammucari hanno vissuto una storia d’amore intensa dal 2006 al 2009, periodo durante il quale è nata la loro figlia Julia. Thais ha raccontato di come, all’apice della sua carriera, abbia dedicato tutto il suo cuore a questa relazione, definendola una parte fondamentale della sua vita.

Tuttavia, la fine del legame ha lasciato delle cicatrici emozionali, portandola a sviluppare una certa diffidenza verso l’amore. “Quando finisce una storia così importante è difficile non finire a pezzi. Ricominciare”, ha dichiarato Thais, ammettendo che riprendersi da una rottura di tale portata non è stato affatto semplice.

La paura di fidarsi nuovamente

Interrogata da Caterina Balivo su cosa avesse imparato dalla relazione con Mammucari, Thais ha risposto senza esitazione: “Ad avere paura”. Ha spiegato che la paura di buttarsi e fidarsi nuovamente è una lezione che ha appreso, influenzando i suoi rapporti successivi. Thais ha vissuto altre relazioni dopo la fine del suo amore con Teo, ma ha confessato di non essere stata fortunata in amore. Nonostante le sue esperienze, la paura di aprirsi completamente a una nuova storia d’amore è rimasta una costante nella sua vita sentimentale.

La centralità della figlia Julia

Nonostante le difficoltà personali, Thais Wiggers trova conforto e soddisfazione nel rapporto con sua figlia Julia, che considera la sua più grande riuscita. “La mia priorità è mia figlia”, ha affermato con determinazione, evidenziando come il suo ruolo di madre sia ora al centro della sua esistenza.

La relazione con Teo Mammucari, padre di Julia, non è rimasta priva di tensioni, come dimostrato dalla sua assenza alla festa per i 18 anni della figlia a Milano. Tuttavia, Thais continua a concentrarsi sul benessere di Julia, trovando in lei la forza per affrontare le sfide emotive del passato.