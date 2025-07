Il cantante ha rivelato di aver speso una cifra astronomica per potersi esibire all’Eurovision Song Contest 2022.

Achille Lauro ha deciso di raccontare un aneddoto ancora sconosciuto ai suoi fan, riguardante la partecipazione all’Eurovision Song Contest 2022. Come riportato da Il Messaggero, il cantante avrebbe speso una cifra astronomica per poter prendere parte alla kermesse.

Le parole di Achille Lauro

Il racconto di Achille Lauro è avvenuto nel backstage del suo spettacolo al Circo Massimo, a Roma. Il cantante, infatti, è tornato indietro nel tempo, quando nel 2022 ha voluto partecipare all’Eurovision Song Contest rappresentando San Marino. Una scelta che forse oggi non rifarebbe più, tant’è vero che Lauro ha ammesso: “Ho fatto anche scelte sbagliate. La partecipazione all’Eurovision del 2022 mi costò 400 mila euro … Ho capito che dovevo uscire dalle logiche discografiche: mi ispiro ai Queen, non a ciò che passano le radio“.

Il riferimento del cantante riguarda la sua memorabile performance seduto sopra un toro meccanico e vestito con una tutina di pizzo glitterata. Un’esibizione che tuttavia non ebbe l’effetto desiderato, dato che Lauro non riuscì a qualificarsi per la finale, dato che fu eliminato.

Achille Lauro

I progetti futuri di Achille Lauro

In ogni caso, quello dell’Eurovision, ormai, è solo un lontano ricordo, tant’è vero che a distanza di tempo il cantante ha deciso di guardare avanti, ponendosi nuovi progetti da portare a termine. Non a caso, il suo prossimo impegno saranno i concerti del suo tour del 2026, durante i quali si esibirà anche allo stadio Olimpico di Roma.