Il cantante è stato pizzicato in compagnia mentre stava baciando una ragazza al Glastonbury Festival. Ecco che cosa sappiamo.

Harry Styles è tornato al centro del gossip. Il cantante ed ex membro dei One Direction, infatti, è stato paparazzato in compagnia di una misteriosa ragazza durante il Glastonbury Festival. Ma non è tutto, dato che il The Sun ha pubblicato un video in cui il cantante si scambia un bacio con la giovane, la cui identità ora è sulla bocca di tutti.

Il video del bacio di Harry Styles

Come tutti sanno, Harry Styles è da sempre molto riservato sulla sua vita privata. In effetti, i fan non sempre riescono a sapere se il cantante sia impegnato sentimentalmente o meno, a meno che non spuntino in rete video come quello pubblicato dal The Sun.

Il celebre tabloid britannico, infatti, ha pubblicato sul suo profilo Instagram un contenuto in cui l’ex One Direction bacia con passione una misteriosa ragazza. Il tutto è avvenuto nell’area VIP del Glastonbury Festival, evento musicale che ha luogo in genere l’ultimo weekend di giugno.

Nello specifico, i fatti raccontanti risalgono a domenica 29 giugno e come racconta il The Sun, il cantante sarebbe arrivato all’evento da solo. Tuttavia, intorno all’1:45, ha fatto la sua comparsa la misteriosa ragazza con cui l’artista ha cominciato a ballare, finché non è scoppiata la passione.

Chi è la ragazza del video

Ovviamente i fan si sono subito chiesti chi potesse essere la ragazza in questione. Il The Sun allora ha provato a identificare la donna, spiegando che probabilmente potrebbe trattarsi di Ella Kenny, una produttrice di Londra.

Il noto tabloid ha anche riportato alcune affermazioni rilasciate da una fonte: “Harry ed Ella si sono divertiti insieme a Glastonbury e si sono scambiati un bacio sulla pista da ballo … Hanno passato un bel momento insieme, ma non significa che la cosa si evolverà”.