Ambra Angiolini e la figlia Jolanda Renga hanno preso parte al Milano Pride, dove si sono scatenate sul palco. Infatti, insieme hanno coinvolto i presenti prima dell’inizio del concerto esibendosi in un emozionante duetto sulle note di “T’appartengo”, celebre canzone della cantante.

In un video condiviso sui social, Ambra Angiolini e Jolanda Renga sono insieme sul palco del Milano Pride. Qui, iniziano a intonare le prime note di “T’appartengo“, ma se sul subito sembrano leggermente incerte e molto emozionate, in poco tempo la situazione cambia e mamma e figlia si scatenano col supporto dei presenti.

Una scelta che il pubblico ha colto con entusiasmo, unendosi ben presto alle loro voci e scatenandosi in piazza. Un calore che anche Ambra ha percepito, tant’è vero che alla fine dell’esibizione ha pubblicato un carosello fotografico contenente alcune immagini dell’evento, con tanto di descrizione per ringraziare i fan. Di seguito le sue parole:

“Grazie per come avete fatto sentire Jolanda, l’avete accolta e abbracciata forte, eravate tantissimi e con la solita voglia d’amare la vita in un unico gigantesco NOI. L’avevate fatto anche con me 30 anni fa, l’avete rifatto sabato con lei“.