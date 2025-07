L’attore ha lanciato una stoccata nei confronti del rapper a causa di un look sfoggiato sui social da quest’ultimo.

Si sa, ormai Tony Effe è abituato a ricevere critiche, ma quella ricevuta di recente era alquanto inaspettata. In effetti, colui che ha mosso delle parole negative nei suoi confronti è stato Alessandro Gassmann, celebre attore. Quest’ultimo, infatti ha voluto commentare un look sfoggiato da Tony di recente, criticandolo.

La stoccata di Alessandro Gassmann a Tony Effe

Il motivo per cui Alessandro Gassmann ha deciso di lanciare una stoccata a Tony Effe è un suo look comparso in rete. Nella foto, il rapper indossa una t-shirt con maniche a buffo rossa, del pantaloncini sportivi neri, cui abbina delle sneaker alte e una borsa di Hermès modello Birkin. A completare il tutto un’imponente collana in oro e diamanti.

L’attore ha quindi pubblicato un post su Thread condividendo la foto e aggiungendo una riflessione: “Mi spiegate cosa è successo? Attraverso quale procedimento si è arrivati a questo? Solo risposte tecniche“.

La replica degli utenti

Ovviamente, il post dell’attore ha generato un’ondata di riflessioni e commenti da parte del pubblico, alcuni dei quali concordano con quanto scritto da Gassmann: “Ma dove siamo finiti“, scrive uno, “Hai ragione! Come siamo arrivati a questo?“, aggiunge un altro.

D’altro canto, ad aver risposto sono stati anche gli stessi fan del rapper, i quali hanno sostenuto il suo look e mosso pesanti critiche all’attore. “Fai il progressista part time“, “Sei d’accordo coi pagliacci dei gay pride e poi ti lamenti di questo outfit?” e “Che caduta di stile. La tua, non la sua“, sono solo alcuni degli innumerevoli commenti che si sono ammassati sotto il post condiviso dall’attore.