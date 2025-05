Ormai sembrerebbe ufficiale: Tony Effe e Giulia De Lellis diventeranno genitori. A rafforzare le voci una foto diventata virale sul web.

Da tempo si vocifera di una presunta gravidanza di Giulia De Lellis, compagna da quasi un anno del rapper Tony Effe. Seppur non ci sia ancora stata la conferma ufficiale da parte della coppia, ieri 29 aprile, il settimanale Chi ha pubblicato su Instagram una fotografia che non lascerebbe alcun dubbio.

La foto virale del pancino di Giulia De Lellis

Dunque, pare che sia proprio il post pubblicato da Chi sul suo profilo Instagram ufficiale ad aver confermato la gravidanza della De Lellis. Nello specifico, il settimanale ha condiviso un carosello fotografico contenente due immagini, di cui la prima mostra Giulia che solleva la maglietta scoprendo il pancino, forse per fotografarlo. La coppia si trovava presumibilmente in un golf club, dato che, come dimostra la seconda immagine, Tony impugna una mazza da golf.

Uno scatto che tuttavia l’influencer ha preferito non condividere col pubblico dei social, tant’è vero che a oggi la coppia non ha ancora rilasciato dichiarazioni in merito la tanto vociferata gravidanza. Pertanto, per essere sicuri dell’arrivo della cicogna, bisognerà attendere ancora qualche tempo, quando Tony e Giulia decideranno di parlare pubblicamente dell’argomento.

Tony Effe e Giulia De Lellis: nessuna crisi per la coppia

Di fronte a questa notizia è abbastanza certo che tra la coppia non ci sia alcun tipo di crisi. Anzi, sembra proprio che la loro relazione proceda molto bene. In effetti, tempo fa era stata proprio Giulia a smentire le voci, rispondendo su Instagram al commento di un utente.