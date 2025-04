Giulia De Lellis si è sfogata sui social smentendo le voci della presunta crisi con Tony Effe: “È uno spettacolo raccapricciante”.

Di recente, Tony Effe e Giulia De Lellis si sono trovati al centro di un ciclone: dal viaggio da sogno alle Maldive all’ultimatum dell’influencer, dalle voci della presunta gravidanza a quelle di un’ipotetica crisi. Insomma, per la coppia non è un momento tranquillo, dato che nell’aria c’è molta confusione circa il loro rapporto.

Tuttavia, a fare chiarezza una volta per tutte è stata proprio Giulia, la quale si è sfogata su Instagram in un lungo commento.

Tutto sulla presunta crisi tra Tony e Giulia

Le voci di una possibile crisi nella coppia girano da diverso tempo. Ad aver riportato per primo la notizia è stato Alberto Dandolo in un servizio per il settimanale Oggi. Nell’articolo veniva dichiarato che il viaggio alle Maldive non era una vera e propria vacanza, quanto piuttosto uno spostamento per lavoro.

Ma non solo, dato che, secondo Dandolo, alcuni amici intimi della coppia avevano riferito di una relazione molto altalenante, anche a causa della situazione giudiziaria di Tony, indagato per una rissa avvenuta a Porto Cervo nell’estate 2023.

Tony Effe

Lo sfogo di Giulia De Lellis

L’occasione è stato il commento di un utente sotto un post pubblicato dalla stessa Giulia. “Io non capisco ancora se state insieme o no. Oggi è uscita un’altra notizia ancora da parte di amici cari, beato chi ci capisce con voi“, ha scritto un utente.

La risposta dell’influencer è arrivata poco dopo con l’obiettivo di fare chiarezza: “Inventano semplicemente perché non sanno niente di noi. Ma io li lascio fare, mentre in privato vivo la mia vita, senza darla in pasto a chi non la merita, godendomi ogni spettacolo a volte divertente, a volte raccapricciante e fuori da ogni logica umana“.