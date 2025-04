Stando alle indiscrezioni, Tony e Giulia starebbero affrontando continue tensioni: svelato un retroscena del viaggio alle Maldive.

Tony Effe e Giulia De Lellis sono la coppia più chiacchierata d’Italia. Proprio poco tempo fa partivano per un viaggio da sogno alle Maldive, come dimostrato dalle foto pubblicate sui social. Tuttavia, alcune voci vicine alla coppia parlano di continue tensioni.

La vacanza di Tony Effe e Giulia De Lellis

Per diversi giorni i social della coppia sono stati invasi da fotografie che documentavano il loro soggiorno. La vacanza ha avuto luogo in resort extra lusso sul mare. “Vorrei potesse non finire mai“, aveva commentato la De Lellis sotto un post da lei stessa pubblicato: nella foto alcuni tramonti da sogno e il suo Tony, con cui fa coppia dallo scorso giugno. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia De Lellis (@giuliadelellis103)

Ad ogni modo, si dice che la vacanza non sia stata tutta rosa e fiori. A riportarlo è la rivista Oggi: ecco che cosa è successo.

I battibecchi di Tony e Giulia alle Maldive

A riportare le voci è Alberto Dandolo per la rubrica I buoni, i belli, i cattivi. Secondo le indiscrezioni, la vacanza della coppia non sarebbe stata perfetta come ci si aspettava. Si dice infatti che nel corso del soggiorno, i due abbiano vissuto diversi momenti di tensione, tant’è vero che pare che la loro sia una relazione altalenante.

Giulia De Lellis con Tony Effe

Le cause degli ipotetici scontri non sono note, ma pare che abbia un peso notevole la situazione giudiziaria del cantante, il quale è attualmente indagato per una rissa avvenuta a Porto Cervo nel 2023. Ma non è finita qui, dato che si dice che Giulia abbia imposto al cantante un vero e proprio aut aut: stando alle indiscrezioni, infatti, l’influencer vorrebbe diventare presto mamma.

Ma non è tutto: pare anche che il soggiorno alle Maldive non fosse propriamente una vacanza, quanto piuttosto un viaggio di lavoro necessario per pubblicizzare alcuni brand di cui sia Tony che Giulia sono testimonial.