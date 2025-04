Roby Facchinetti ha parlato di Parsifal – L’uomo delle stelle, il nuovo album dedicato a Stefano D’Orazio, batterista dei Pooh e suo amico.

“Parsifal – L’uomo delle stelle” è il nuovo album di Roby Facchinetti. In un’intervista a Fanpage.it., il cantante ha raccontato il processo che l’ha portato a realizzare quest’opera e della promessa fatta a Stefano D’Orazio.

La promessa di Roby Facchinetti

Per Roby Facchinetti, “Parsifal – L’uomo delle stelle” è molto più di un semplice album. Come ha raccontato il cantante, si tratta di una vera e propria promessa fatta all’amico e collega Stefano D’Orazio. Il cantante, infatti, ha dichiarato: “Con Stefano abbiamo cominciato a lavorarci alla fine della reunion dei Pooh, a gennaio 2017 e abbiamo finito a settembre 2020“.

Proprio in quello stesso anno Stefano è venuto a mancare, motivo per cui il progetto ha anche rischiato di rimanere incompiuto. Tuttavia ciò non è accaduto, anzi, la presenza di Stefano all’interno del disco si nota dai testi, tutti riscritti proprio da lui.

Lo stesso Roby ha affermato che la produzione dell’album ha richiesto moltissimo sacrificio: “Per anni non abbiamo potuto mollare neanche un giorno, un’ora“, ha ammesso. Un impegno che il cantante ha portato a termine con passione in quanto, come dichiarato nell’intervista, non si sarebbe mai perdonato di non concludere il progetto. Pooh – www.notiziemusica.it

Roby Facchinetti rivela quali saranno i suoi obiettivi futuri

Il cantante ha poi deciso di raccontare quali siano i suoi propositi per il futuro. In cima alla lista vi è proprio il desiderio di portare il nuovo album sul palcoscenico. Tuttavia, i fan dovranno pazientare ancora qualche tempo, poiché prima Roby e i compagni hanno un altro traguardo da raggiungere.