La cantante Tosca Donati ha pubblicato un lungo e toccante post per ricordare la mamma scomparsa da poco. La donna era malata da tempo.

Tosca Donati, attrice e cantante romana, ha perso la mamma il 23 marzo scorso a causa di una malattia di cui la donna soffriva da tempo. Sui social l’artista ha voluto ricordarla con un lungo e toccante post da cui traspare tutto l’affetto che legava le due donne.

Tosca Donati: il ricordo della mamma

“Sono stati giorni duri, violenti dove ho girato Roma in lungo e largo. Ho consumato ogni energia per cercare un segno, un ricordo, a volte mi è sembrato addirittura di vederti di spalle… È tempo di lasciare andare, ma ti prego: con calma.” – scrive Tosca Donati nel post pubblicato su Instagram.

Tosca

La prosegue poi con alcuni teneri ricordi legati alla sua infanzia: “Fammi ancora cullare da questa malinconia nel ricordo del tuo sorriso, delle tue battute sui miei ritardi che ti facevano infuriare. Ho lasciato che Roma prendesse il tuo posto: nei suoi vicoli, nella sua isola dove amavamo andare insieme in silenzio… bastava uno sguardo e un sassolino nel fiume. Fin da bambina.“

“Ora è il momento di risalire” – conclude – “perché dopo aver toccato il fondo si risale, volenti o nolenti: basta lasciarsi andare sull’acqua. Riparto. Perdonate la mia ombra malinconica, che da oggi in poi farà parte dei miei segni particolari. Vi abbraccio tutti per tanto amore. E spero di non perdervi mai”.

La sensibilizzazione sulle malattie del fegato

Esattamente un anno fa, Tosca Donati ha parlato sui social della sua sensibilità verso le malattie del fegato e le patologie che colpiscono questo organo, menzionando anche la mamma.

“Anni fa, mia madre iniziò ad avere seri problemi di salute. Come potete immaginare, da quel momento la mia sensibilità riguardo certi argomenti è cresciuta in maniera significativa. Se mia madre è ancora qui con me, lo devo anche a tutti coloro che donano parte della loro vita al volontariato e all’impegno civile.” – ha scritto l’artista in quell’occasione.

“Per questo io e i miei compagni di viaggio siamo stati coinvolti in questa serata dedicata al sociale: diamo il nostro contributo all’Associazione ‘30 nodi per il fegato‘ che si prodiga a diffondere informazioni sulle malattie del fegato, sostenere la ricerca, provvedere alla formazione di giovani ricercatori e promuovere la donazione degli organi” – ha concluso.