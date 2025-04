Veronica Berti, moglie di Andrea Bocelli, ha parlato del marito, della famiglia e della loro nuova Fondazione inaugurata da poco.

In un intervista per il settimanale Oggi, Veronica Berti, moglie di Andrea Bocelli ha risposto ad alcune domande sul loro matrimonio. Uniti da circa 25 anni, la coppia ha recentemente creato la Fondazione Bocelli, con sede a Firenze.

Si tratta di una Fondazione finalizzata ad aiutare coloro che si trovano in difficoltà e l’inaugurazione è avvenuta lo scorso 21 marzo. Una data significativa per Andrea e Veronica, in quanto è anche loro anniversario di matrimonio e compleanno di Virginia, la loro figlia.

Veronica Berti e il matrimonio con Andrea Bocelli

Veronica Berti ha aperto una parentesi sul suo matrimonio con Andrea Bocelli, definito il “più veloce della storia“. La stessa Veronica ha commentato: “Viviamo assieme dal giorno che ci siamo conosciuti“, per poi aggiungere divertita: “Se lo facesse mia figlia la strozzerei“.

La coppia è molto unita e nonostante lo scorrere del tempo ci sono alcuni gesti che non sono mai mancati: “Gli porto il caffè tutte le mattine, mi preoccupo di come si veste, se fosse per lui metterebbe una cosa con l’altra“, ha dichiarato.

Andrea Bocelli e Veronica Berti “Lavoriamo insieme, io lo rincorro, per lo più per avere risposte che non mi dà. E poi andiamo a casa, nessun ristorante“, ha aggiunto Veronica. Dal canto suo anche Bocelli non fa mancare attenzioni alla moglie, dedicandole molteplici poesie.

Veronica Berti sulla figlia: “È una testa di coccio”

L’intervista è proseguita poi col racconto di Virginia Bocelli, figlia della coppia. Mamma Veronica ha rivelato un aspetto curioso su Virginia, che oggi ha 13 anni: “Lei ha il carattere di noi due messi insieme, quindi è una testa di coccio, non le piace perdere e questo è tutto il padre. Loro sono molto competitivi con sé stessi, non con gli altri. È una che piangerebbe anche quando perde a scacchi“.