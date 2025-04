Eros Ramazzotti: famiglia riunita per un’occasione speciale

Eros Ramazzotti ha riunito la sua famiglia per festeggiare insieme il compleanno del figlio Gabrio Tullio: non mancava nessuno.

Dopo la fine della relazione durata circa due anni con l’immobiliarista Dalila Gelsomino, Eros Ramazzotti si sta dedicando completamente alla sua famiglia allargata. Ieri il cantante ha festeggiato il decimo compleanno del figlio Gabrio Tullio, nato dalla relazione con l’ex moglie Marica Pellegrinelli, e per l’occasione ha riunito tutti, dalla primogenita al nipote, mancava solo Michelle Hunziker.

Eros Ramazzotti: un padre al centro della famiglia

La celebrazione del decimo compleanno di Gabrio Tulio è stata un’occasione per Eros Ramazzotti per rafforzare il suo legame con tutti i membri della sua famiglia allargata. Alla festa, infatti. erano presenti non solo i figli del cantante, ma anche le persone ad essi legate e le ex compagne dell’artista.

Alla festa era presente la primogenita del cantante, Aurora, insieme al futuro marito Goffredo Cerza e al nipote Cesare. Non poteva poi mancare la mamma di Gabrio Tullio, Marica Pellegrinelli, che ha partecipato alla feste con la figlia Ariela e il compagno William Djoko.

L’evento non si è limitato a una semplice festa di compleanno, ma è stato il simbolo di un legame profondo che Ramazzotti mantiene con tutti i membri della sua “tribù”. Il fatto che la festa sia stata organizzata in un noto ristorante di San Siro sottolinea la volontà di celebrare l’occasione in grande stile.

Michelle Hunziker: un’affettuosa assenza

Interessante notare come, nell’armonia generale della celebrazione, l’unica assenza rilevante sia stata quella di Michelle Hunziker.

Tuttavia, l’ex moglie di Ramazzotti non ha mancato di far sentire la propria presenza attraverso gli auguri inviati al festeggiato, dimostrando che i legami affettivi, costruiti nel tempo, sapientemente curati e rispettati, possono superare le distanze fisiche e unire le persone in occasioni significative come questa.