Aurora Ramazzotti cucina con un ospite speciale: il video virale

Aurora Ramazzotti ha pubblicato un video dolcissimo in cui cucina con Cesare il suo bambino. Il piatto? Una gustosa pasta con pomodorini.

Da ormai due anni Aurora Ramazzotti è mamma a tempo pieno del piccolo Cesare. Nel tempo, la giovane ha condiviso sui suoi account social contenuti che la vedono impegnata a occuparsi del suo bambino, avuto dal compagno Goffredo Cerza.

Dopo che Aurora è diventata mamma è stata completamente rivalutata dal pubblico: dopo anni di critiche, ora è apprezzata non solo per la sua vita professionale, ma anche per essere una mamma “autentica”. La dimostrazione? Un video andato virale su TikTok.

Aurora Ramazzotti in cucina con figlio: il video virale

Aurora ha saputo conquistare il pubblico proprio grazie ai social. Da quando è diventata mamma, la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha cominciato a condividere sui suoi profili momenti di vita quotidiana, confessioni e suggerimenti per i followers.

Goffredo Cerza e Aurora Ramazzotti

Ad aver fatto breccia nel cuore del pubblico sono stati soprattutto i video in compagnia di Cesare, suo figlio. Il piccolo ha compiuto 2 anni lo scorso 30 marzo e mamma Aurora cerca di occupare ogni momento libero per passare del tempo col suo bambino. A prova di ciò sono proprio i video che vedono mamma e figlio compiere attività semplici e quotidiane, proprio come cucinare.

Il video virale di Aurora Ramazzotti

Il video in questione andato virale su TikTok vede Aurora intenta a cucinare in compagnia di un piccolo assistente e sì, si tratta proprio di Cesare. Nel post, mamma e figlio preparano una gustosa pasta ai pomodorini ed è il piccolo a buttare la pasta nell’acqua, piuttosto che a passare i pomodorini ad Aurora.

Gli utenti hanno apprezzato molto il video, tant’è vero che hanno lasciato diversi commenti di approvazione e di elogio ad Aurora: “Sei davvero tanto carina e simpatica“, scrive uno, “Ti stimo tantissimo, sei una brava mamma“, aggiunge un altro.

Un cambio di scena inaspettato, dato che per anni la ragazza è stata fortemente criticata per via del suo status sociale “privilegiato”. Anzi, con questo video Aurora si è mostrata nella sua forma più autentica: una mamma normalissima che passa del tempo col suo bambino.