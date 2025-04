Dove Cameron è tornata a parlare della sua relazione con Damiano David e ha rivelato un retroscena inaspettato.

Dove Cameron è stata la protagonista di un’intervista per il settimanale Grazia. Per l’occasione ha parlato della sua storia d’amore con Damiano David, ex frontman dei Maneskin. Ma non solo: la cantante ha rivelato un retroscena inaspettato di quando lei e Damiano si sono conosciuti.

L’inaspettata confessione di Dove Cameron

Dove e Damiano si sono conosciuti nel 2022 agli MTV VMA’S: infatti, entrambi i cantanti concorrevano per il titolo Best New Artist. Tuttavia, non tutti sanno che tra la coppia non è stato proprio un colpo di fulmine: “Damiano se ne stava in disparte, al punto che ho pensato che mi odiasse“, ha dichiarato Dove. Damiano David

Un’impressione che, in seguito al fidanzamento con il cantante, la ragazza ha voluto chiarire: “Mi ha detto che all’epoca era fidanzato quindi non dava confidenza ad altre ragazze. È un ragazzo rispettoso e buono, un partner meraviglioso, sin dall’inizio“.

Lo scoppio della scintilla tra Dove e Damiano

La vera e propria svolta è avvenuta un anno dopo, quando gli artisti si sono rivisti nella stessa occasione: “Avevamo collaborato a una canzone e mi ha invitata allo show della band al Madison Square Garden“, ha dichiarato Dove. “Sono rimasta anche per l’after party, lui mi ha portata in un posto più tranquillo per parlare“, ha aggiunto.

Pochi giorni dopo, l’invito ufficiale per un primo appuntamento e da lì il resto è storia.

Dove Cameron su Damiano: “Mi dimostra ogni giorno il mio valore”