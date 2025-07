Il cantante ha partecipato al podcast di Lorella Cuccarini, dove ha parlato di Maria De Filippi e della fidanzata Chiara Bacci.

TrigNO ha partecipato a “Dimmi di te”, il podcast di Lorella Cuccarini. Qui, il cantante ha parlato alla prof. del talent di Amici della sua esperienza presso la scuola, della sua relazione con Chiara Bacci, ballerina conosciuta dentro lo show e del suo rapporto con Maria De Filippi.

“Non ero pronto musicalmente”: le parole di TrigNO

TrigNO, il cui nome di battesimo è Pietro Bagnadentro, ha raccontato della sua esperienza all’interno della scuola di Amici. Un percorso emozionante e impegnativo che aveva tentato di intraprendere già qualche anno fa, ma senza successo. Il cantante, infatti, all’epoca era stato scartato e in merito a ciò ha rilasciato la seguente dichiarazione: “Non ero pronto musicalmente, è un’occasione che hai una volta nella vita e non la puoi sbagliare. In più arrivavo da un momento no della mia vita“.

Eppure, qualche anno dopo, TrigNO è riuscito a conquistare la tanto ambita maglia, un traguardo che ha difeso per tutta la durata del talent fino alla finale, quando si è qualificato come vincitore della categoria canto e secondo classificato dopo Daniele Doria, il vincitore di Amici 24.

Il rapporto con Maria De Filippi

Il cantante ha anche speso due parole su Maria De Filippi, un punto di riferimento per tutta la durata del suo percorso nella scuola. Infatti, per Pietro, all’inizio fu molto complicato ambientarsi, anche a causa della presenza di telecamere che registravano ogni movimento o parola degli allievi.

Ed è proprio qui che si colloca Maria, la quale gli ha suggerito di essere se stesso e di impegnarsi. Proprio per questo motivo non sono mancati alcuni attriti, tant’è vero che il cantante ha dichiarato: “Lei lo ha anche detto che con me ha litigato più che con tutti, però abbiamo costruito un bel rapporto. Spero di portarmi dietro questo legame con lei, perché è una donna forte e potente umanamente, vorrei essere anche in grado di dirle le cose in maniera dritta come fa lei“. Maria De Filippi partecipa alla cerimonia di consegna del Premio Bellisario il 16 giugno 2017 – notiziemusica.it

TrigNO su Chiara Bacci: “Temevo che fuori tutto potesse finire”

Infine, TrigNO ha anche aperto una parentesi su Chiara Bacci, ballerina ed ex allieva conosciuta all’interno di Amici 24 e con qui ha cominciato una relazione. Una storia d’amore nata sotto i riflettori e che si è rafforzata giorno dopo giorno, tant’è vero che il cantante ha dichiarato: “Chiara conta tantissimo, è la persona che è riuscita più di tutte a tirare fuori me stesso, mi ha fatto riscoprire il Pietro che avevo perso prima di Amici“.