Fedez e la sua vita da padre: tra accordi di affidamento, emozioni profonde e decisioni familiari.

Fedez, il noto rapper italiano, si è aperto a cuore aperto con il conduttore e tiktoker Gabriele Vagnato, condividendo dettagli intimi sulla sua vita da padre e sulla gestione dei figli Leone e Vittoria, avuti con l’ex moglie Chiara Ferragni.

In un’intervista sincera, ha raccontato delle sfide e delle emozioni legate all’affidamento dei suoi bambini, sottolineando il supporto fondamentale del padre Franco. Questo momento di apertura offre uno sguardo profondo sulla vita personale di Fedez, oltre la sua immagine pubblica di artista di successo.

Durante l’incontro con Vagnato, Fedez ha condiviso dettagli sull’accordo di affidamento che ha raggiunto con Chiara Ferragni. Ha raccontato di avere “giorni prestabiliti” per vedere i suoi figli, un aspetto che inevitabilmente “ti piange il cuore”.

Nonostante ciò, Fedez si considera “fortunato a poterli vedere equamente con la mamma”, una situazione che riconosce essere privilegiata rispetto a quella di molti altri padri. La sua principale fonte di supporto è il padre Franco, che a 65 anni è l’unico ad aiutarlo nella gestione dei bambini, scelta che Fedez ha preso consapevolmente decidendo di non avere tate esterne.

Emozioni e spiegazioni: il confronto con i figli

Fedez ha rivelato di provare emozioni intense quando parla dei suoi figli, specialmente quando si tratta di spiegare loro la separazione. Quando i bambini hanno chiesto chiarimenti, lui e Chiara hanno spiegato la situazione con sincerità, anche se “non è semplice”.

Fedez in ginocchio durante il Festival di Sanremo 2025 – notiziemusica.it

Per Fedez, nonostante la fine del matrimonio, “anche se ci si separa si rimane una famiglia”. Questo approccio riflette il suo desiderio di mantenere un ambiente sereno per i figli, cercando consigli su come gestire al meglio la comunicazione con loro in momenti così delicati.

La scelta di una vita familiare intima, senza tate

Una delle decisioni più importanti che Fedez ha preso riguarda la gestione familiare senza l’aiuto di tate. “L’unica decisione che ho preso è di non avere le tate”, ha affermato, preferendo che il padre Franco fosse la persona principale ad aiutarlo. Questo impegno a mantenere una vita familiare intima, pur con le sfide che comporta, mostra un aspetto della sua personalità che forse non tutti conoscevano. L’artista ammette anche di viziare i suoi figli, un aspetto comune a molti genitori, ma che si impegna a bilanciare con l’importanza di spiegare e affrontare le difficoltà insieme a loro.