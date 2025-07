Alcune voci sostengono che i Coma Cose sarebbero in crisi e che la cantante sia stata vista baciarsi con un altro uomo in spiaggia.

I Coma Cose sono probabilmente uno dei duo più celebri del panorama musicale italiano. Ad aver contribuito al loro successo non sono soltanto le orecchiabili canzoni, ma anche il fatto che siano una coppia affiatata tanto sul palco scenico, quanto nella vita privata. Eppure, stando a un’indiscrezione, si dice che tra i due sia scoppiata una tremenda crisi. Ecco che cosa sappiamo.

La relazione dei Coma Cose

Come anticipato, i Coma Cose sono una coppia anche nella vita privata e la loro relazione procede ormai da diversi anni. In effetti, Fausto Zanardelli e Francesca Mesiano (questi i nomi dei rispettivi artisti), sono stati fidanzati per ben nove anni finché, il 3 ottobre 2024, sono convolati a nozze.

Ma se si pensa che la loro relazione sia sempre stata tutta rose e fuori, beh, si rischia di commettere un errore. Del resto, i Coma Cose hanno dovuto affrontare momenti di profonda crisi, che poi hanno condiviso col pubblico attraverso le proprie canzoni. Insomma, qualche piccolo ostacolo di percorso che però il loro amore ha sempre saputo superare.

Coma_Cose

Il presunto bacio e le voci di un possibile tradimento

Tuttavia, nelle ultime ore è trapelata un’indiscrezione bomba, stando alla quale la coppia starebbe affrontando un nuovo momento di profonda crisi. Ad aver diffuso la notizia è stata Deianira Marzano attraverso le sue storie Instagram, dove ha condiviso due segnalazioni fatte da alcuni utenti. Una è riferita all’annullamento della data di un loro concerto, mentre l’altra è una foto che fungerebbe la prova di un possibile tradimento.