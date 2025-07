Il cantante ha spiegato come mai abbia deciso di esibirsi in Russia e svelato alcuni piccanti retroscena sulla sua vita privata.

Pupo è sicuramente una delle voci italiane che ha superato i confini nazionali, diventando celebre anche all’estero. E in effetti, le prossime settimane per il cantante saranno intense: volerà in Canada, Stati Uniti, Sudamerica, Australia, Germania e perfino in Russia. In un’intervista per La Repubblica, il cantante spiega come mai abbia deciso di esibirsi in un paese attualmente in guerra e svelato alcuni retroscena privati.

La decisione di Pupo di esibirsi in Russia

Una delle critiche cui Pupo, all’anagrafe Enzo Ghinazzi, ha dovuto fare i conti di recente, è quella relativa la sua scelta di esibirsi in Russia. Un annuncio che al pubblico non è piaciuto, tant’è vero che il cantante ha ricevuto molteplici accuse in merito alla sua decisione.

Di fronte a tutto ciò, Pupo ha comunque voluto spiegare il suo punto di vista, dichiarando: “Sono popolarissimo lì dal 1979, tempi non sospetti. Perché negare a un popolo, che è anche vittima della guerra, la possibilità di sentirmi? Putin, mai conosciuto. Dove mi chiamano, e pagano ovviamente, vado. Andrei anche in Corea del Nord. E in Ucraina se ci fossero le condizioni di sicurezza“. Pupo

Pupo: “Il sesso? Compulsivo e con chiunque”

Ma oltre la spiegazione sulla decisione di esibirsi in Russia, Pupo ha colto l’occasione per rispondere ad alcune domande relative la sua vita privata. A tal proposito, il cantante ha spiegato di avere ben tre demoni che convivono dentro di lui: “Il primo è la musica, quindi artisticamente tutto bene. Il secondo è il gioco: ho sperperato, in euro 3 – 4 milioni. Ho smesso da vent’anni, ma reprimo la tentazione ogni giorno. Il terzo è il sesso, compulsivo e con chiunque“.