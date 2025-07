Il rapper ha preso parola e smentito le voci che lo volevano impegnato con Clara. Ma sembra anche che ci sia la presenza di un’altra donna.

Fedez e Clara sono rimasti per settimane al centro del gossip. Il motivo non è tanto il loro brano “Scelte stupide”, quanto piuttosto la voce secondo cui tra i due cantanti fosse in corso un flirt. Un’indiscrezione alimentata da alcuni indizi, come per esempio la foto del presunto bacio, ma che a quanto pare ha trovato finalmente la parola “fine”. Fedez, infatti, in una recente intervista ha preso parola e negato qualsiasi coinvolgimento sentimentale nei confronti di Clara.

Lo scoppio del gossip

Se vogliamo partire dall’inizio, il gossip è esploso immediatamente dopo l’uscita di “Scelte stupide”, la canzone di Fedez e Clara. I fan hanno cominciato a ipotizzare che tra i due cantanti ci fosse un possibile coinvolgimento sentimentale, una teoria che nel tempo si è rafforzata grazie ad alcuni indizi. Un esempio? L’imbarazzo di Clara durante una live che ha dovuto rispondere alla fatidica domanda: “Sei fidanzata?“, piuttosto che le foto che li hanno pizzicati a cena assieme a Roma.

Ed è proprio in merito a ciò che si colloca la tanto discussa foto del presunto bacio, uno scatto che ha fatto il giro del web. A tal proposito, la prima ad aver cercato di smentire ogni voce è stata proprio Clara, la quale ha spiegato che l’equivoco fosse causato da una semplice prospettiva alquanto ingannevole. Una dichiarazione che però era stata quasi subito offuscata da un altro gossip, ossia la presunta fine della relazione tra Clara e Jacopo Neri, suo fidanzato storico.

Clara Soccini

La verità di Fedez

Ma se in un primo momento Fedez ha sempre deciso di non esporsi a riguardo, di recente le cose sono cambiate. Infatti, il rapper ha voluto prendere parola e smentire ogni voce che lo voleva sentimentalmente legato alla collega. L’occasione è arrivata durante l’intervista con Gabriele Vagnato, quando Fedez ha dichiarato senza giri di parole: “Non stiamo insieme“.

Solo in seguito il rapper ha aggiunto un commento sul famoso scatto del presunto bacio: “La mia teoria è che sia la prima paparazzata fatta con l’intelligenza artificiale, perché noi quella sera non ci siamo nemmeno salutati“.

La nuova possibile frequentazione di Fedez

In ogni caso, c’è stato un momento nel corso dell’intervista in cui Fedez ha ricevuto una misteriosa telefonata. Dall’altro lato del telefono, una donna con cui il rapper avrebbe avuto un appuntamento quella sera stessa. Da qui si sono diffuse diverse voci che hanno ipotizzato che l’artista stia in realtà frequentando un’altra donna, la cui identità non è nota.