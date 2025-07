Il cantante si è presentato sul palco con un top di pizzo e ha lanciato una frecciata a chi aveva criticato i suoi outfit per i concerti.

Marco Mengoni è attualmente impegnato nel suo tour negli stadi. Un evento colossale a cui stanno prendendo parte migliaia di spettatori, ma che ha sollevato anche alcune polemiche. Il motivo? Alcuni look sfoggiati dal cantante sul palcoscenico, come il corpetto indossato sul palco dello stadio Maradona di Napoli. Marco ha così colto l’occasione per lanciare una frecciata ai suoi hater, ironizzando sulle critiche ricevute.

La provocazione di Marco Mengoni

L’occasione che Marco Mengoni stava aspettando è arrivata durante la tappa romana del tour. Il cantante, infatti, si è esibito allo Stadio Olimpico della capitale e colto l’occasione per sfoggiare un nuovo look. Si tratta di un completo composto da un pantalone ampio di colore nero, abbinato a una camicia trasparente del medesimo colore.

Si tratta infatti di una vera e propria provocazione rivolta agli hater, tant'è vero che durante la prima pausa del concerto, il cantante ha voluto lanciare loro una frecciatina carica di ironia, dichiarando: "Questo è di pizzo per chi non lo sapesse".

Un’esclamazione accolta dal pubblico con un vero e proprio boato e che ha dato la giusta carica al cantante per mettere in atto una performance potente. Non è mancata quindi l’occasione per il cantante per ringrazia i fan: “Grazie Roma, sempre. Sei bellissima … Avevo paura di affrontare Roma un’altra volta, dopo quest’anno passato … Grazie per avermi aspettato e di aver dato tempo a me e al mio cuore di riprendersi un po’ “. Marco Mengoni

Il corsetto e lo scoppio della polemica

Ma a cosa si riferisce la frecciata lanciata da Marco Mengoni durante il concerto? Come anticipato, si tratta della risposta a chi gli ha lanciato pesanti critiche per aver indossato un corpetto durante il concerto di Napoli. Una scelta che aveva scatenato una polemica in quanto alcune persone ritenevano questo capo troppo femminile.

Da lì la situazione è degenerata, tant’è vero che il cantante ha ricevuto persino insulti omofobi sui social. Parole pesanti da cui si è difeso spiegando che le persone devono avere il diritto di poter vivere la propria vita secondo il loro volere e di indossare ciò che le fa stare meglio.