Dua Lipa ha parlato a Service65, il suo podcast, dove insieme alla scrittrice Guadalupe Nettel ha toccato un argomento che da sempre è fonte di grandi discussioni: la scelta di non avere figli. Una decisione purtroppo ancora oggi troppo criticata, tant’è vero che la cantante ha voluto esprimere il suo punto di vista, difendendo la libertà di scelta delle persone.

Come anticipato, Dua Lipa ha dichiarato di aver preso una decisione importante: non avere figli. Una scelta complessa e non priva di critiche da parte del pubblico, tant’è vero che la cantante ha voluto spiegare il suo punto di vista e rispondere a chi l’ha accusata di non avere empatia. Di seguito le sue parole: “Il fatto che tu decida di non avere figli non indica che sei senza cuore. Un sacco di miei amici che hanno deciso di non avere figli sono in realtà tra le persone più amorevoli e altruiste che io conosca“.