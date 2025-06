Una foto virale mostra Fedez e Clara scambiarsi un presunto bacio. La cantante è andata su tutte le furie e provato a smentire le voci.

Il settimanale Chi ha pubblicato la foto di un presunto bacio che Fedez e Clara si sarebbero scambiati di recente. Nello scatto, i due cantanti hanno i volti molto vicini, quasi come se si stessero baciando. In seguito alla pubblicazione, Clara si è arrabbiata e provato a smentire il tutto, anche se l’esperto di gossip Alessandro Rosica ha parlato di una realtà a quanto pare ben diversa. Ecco che cosa sta succedendo.

Il “bacio” tra Fedez e Clara: realtà o solo apparenza?

È passata ormai qualche settimana da quando hanno cominciato a trapelare le voci di un possibile flirt tra Fedez e Clara, protagonisti del duetto “Scelte stupide”. Prima l’indizio emerso durante una diretta streaming cui i due cantanti hanno partecipato assieme, ora una foto che sta facendo il giro di Internet.

Come anticipato, lo scatto è stato pubblicato dal settimane Chi sul suo sito web. Il servizio in questione mostra i cantanti a cena assieme in un ristorante a Roma, uscita avvenuta probabilmente dopo il concerto di Radio Zeta Future Hits Live 2025. Nelle foto, Fedez e Clara chiacchierano, scherzano e poi sembrano avvicinarsi sempre di più fino a scambiarsi il presunto bacio.

CLARA E FEDEZ CHE SI BACIANO?????



COSA NO CLARA pic.twitter.com/UyresYpArk — juliet (@deadpoetstan) June 5, 2025

Ovviamente i fan si sono chiesti se tutto ciò fosse realtà oppure l’ennesimo gossip inventato per far crescere l’hype attorno alla loro immagine. Ma a sostenere la tesi del flirt c’è anche la testimonianza di Alessandro Rosica, il quale ha dichiarato che Clara sarebbe fidanzata da molto tempo, ma che ciò nonostante Fedez “ci provi anche coi muri“. L’esperto di gossip ha anche aggiunto: “Non è la prima volta che va con donne impegnate … Confermo, hanno passato due notti di fila a casa di Fedez e l’assistente di Fede li ha coperti“.

Il commento furioso di Clara

Nonostante i continui indizi e le molteplici voci che sostengono l’effettiva presenza di un flirt tra i cantanti, la foto del bacio avrebbe mandato Clara su tutte le furie. La cantante, infatti ha deciso di dire la sua affidandosi alle sue storie Instagram: “Leggo invenzioni sulla mia vita privata. Ripeto: invenzioni”, ha scritto, per poi aggiungere: “Bella l’arte della prospettiva nella foto“. Clara Soccini

Un’affermazione che potrebbe essere sufficiente a smentire una volta per tutte le voci del presunto flirt, anche perché come i fan sanno, Clara avrebbe una relazione di lunga data con Jacopo Neri, suo coetaneo di cui si sa poco in quanto molto riservato.