Il cantante sta per concludere la sua grande carriera, ma prima ha deciso di regalare ai fan un ultimo grande tour che inizierà nel 2026.

Dopo una carriera costellata da molteplici successi, Claudio Baglioni ha deciso di ritirarsi dal panorama musicale. Ma per salutare per sempre il suo amato pubblico, il cantante ha compiuto un ultimo bellissimo gesto: annunciare il Grand Tour La Vita è Adesso, una colossale tournée di 40 date che impegnerà tutta l’estate del 2026. Ad anticipare l’evento, un concerto gratuito previsto il prossimo 27 settembre sull’isola di Lampedusa.

L’ultima avventura di Claudio Baglioni

Il Grand Tour La Vita è Adesso, sarà l’ultima grande tournée di Claudio Baglioni. Il cantante, da giugno a settembre 2026 sarà impegnato in ben 40 concerti in giro per l’Italia per celebrare i 40 anni di “La vita è adesso”, l’album-record uscito nel 1985 che ha venduto 4,5 milioni di copie. Ma il tour non è l’unica sorpresa per i fan: oggi, 6 giugno esce “La vita è adesso – Il sogno è sempre”, il ramake del celebre album verso cui Baglioni non aveva aspettative.

E in effetti, il cantante, durante la conferenza stampa avvenuta ieri 5 giugno, ha ammesso: “Ancora oggi non so spiegarmi il perché del successo che ha avuto“. Potrà infatti sembrare paradossale, ma lo stesso album che ha superato ogni record di vendita, all’inizio era stato giudicato “un lavoro orrendo” dallo stesso Baglioni.

Il concerto – evento a Lampedusa

Ma le sorprese non sono finite qui. Claudio Baglioni ha aggiunto che la tournée sarà anticipata da un concerto – evento programmato per il prossimo 27 settembre. Il luogo scelto? Lampedusa. Infatti, la celebre isola è da sempre un posto caro al cantante, dato che è stato promotore per ben 10 anni del festival O’ Scià.