La coppia ha trascorso qualche giorno di vacanza a Miami, dimostrando che la loro relazione sta procedendo bene come non mai.

Geolier e Chiara Frattesi formano una delle coppie più chiacchierate dell’ultimo anno. Oggi sembrano uniti più che mai, come hanno dimostrato le foto della loro fuga d’amore a Miami. Ed è qui che tra un tuffo in mare e un po’ di relax al sole, il cantante e l’influencer hanno dimostrato che la loro storia d’amore stia procedendo a gonfie vele.

La fuga romantica a Miami

Ad aver condiviso le foto della vacanza da sogni è stata Chiara Frattesi, sorella di Davide Frattesi celebre stella del calcio italiano. L’influencer ha condiviso sul suo profilo Instagram alcuni scatti: qui si possono vedere alcuni outfit sfoggiati durante il soggiorno, i grattacieli di Miami, la città di notte, uno scorcio dell’hotel e alcuni momento condivisi col suo amato Geolier, come il riposino sulla spiaggia sotto il sole.

Ma ad aver documentato il tutto non è stata solamente Chiara. Infatti, il settimanale Diva e Donna ha condiviso un filmato esclusivo della coppia. Nel video si vede Chiara straiata sul bagnasciuga intenta a prendere il sole, mentre Geolier le si avvicina per parlarle. Il tutto mentre sono circondati dalla sabbia bianca e dalla vegetazione paradisiaca della Florida.

Il tour estivo di Geolier

Dunque, quelli a Miami sono stati per Geolier gli ultimi momenti di relax prima degli imminenti impegni estivi. Sì perché il rapper partenopeo sarà impegnato in un tour estivo che lo porterà ad esibirsi in diverse città italiane: si parte il 28 giugno col Trento Live Fest e si conclude il 5 agosto a Catania. Ma non è tutto: il cantante, infatti dovrà ben presto prepararsi al Geolier – Stadi 2026, il tour che lo vedrà esibirsi i 6 date divise tra Milano, Roma e Messina.