Bianca Balti celebra il diciottesimo compleanno della figlia Matilde Lucidi con un dolce post condiviso sui social media dalle prime ore del mattino.

Il passaggio alla maggiore età è un momento di grande importanza e simbolismo, e Bianca Balti, la celebre supermodella italiana, ha celebrato questo evento con un tributo speciale alla sua primogenita Matilde Lucidi. In occasione del suo diciottesimo compleanno, Bianca ha condiviso un post emozionante sui social media, catturando l’affetto e l’amore di una madre per la sua figlia maggiore.

Questo evento segna un nuovo capitolo nella vita di Matilde, che ha recentemente fatto ritorno a Los Angeles dalla madre, dopo aver trascorso diversi anni a Parigi con il padre Christian Lucidi.

Il diciottesimo compleanno di Matilde Lucidi assume un significato speciale, soprattutto in un contesto familiare che abbraccia due culture diverse. Negli Stati Uniti, l’età legale per essere considerati maggiorenni è 21 anni, ma Bianca Balti, essendo italiana, celebra la maggiore età della figlia con grande entusiasmo.

Questo avvenimento è stato immortalato attraverso una serie di immagini condivise sui social, che mostrano Matilde nelle sue ultime ore da 17enne e le prime immagini come diciottenne. Il toccante messaggio di Bianca alla figlia è un esempio di come le tradizioni e le emozioni possano intrecciarsi, creando momenti indimenticabili.

Bianca Balti insieme alla figlia Matilde Lucidi – notiziemusica.it

Una dedica speciale da una madre

Dalla prima ora del mattino, quando a Los Angeles era ancora l’alba, Bianca Balti ha scritto una dedica speciale per Matilde. Nel suo post, la modella ha espresso il suo amore incondizionato e la sua gratitudine per la presenza della figlia nella sua vita. Bianca ha ricordato il momento in cui Matilde è tornata a vivere con lei dopo gli anni trascorsi a Parigi, sottolineando quanto fosse giovane quando l’ha avuta. ’18 anni di te, Matilde. La cosa più bella che conosca‘, ha scritto Bianca, riflettendo sull’importanza di Matilde nella sua vita. ‘Sei un miracolo di quelli che solo la vita può creare’, ha aggiunto, esprimendo la sua immensa gratitudine per la figlia.

Una festa di compleanno semplice

Nonostante la tendenza a organizzare feste sfarzose per i diciottesimi compleanni, Matilde Lucidi ha scelto di celebrare questo traguardo in modo semplice, ma con un calore che solo i legami familiari possono offrire. Durante la serata, Matilde è stata ripresa dalla madre mentre spegneva le candeline del suo dolce di compleanno, accompagnata dal tradizionale canto di “happy birthday to you”. L’atmosfera era resa gioiosa anche dagli accessori festivi, come i cappellini di carta e le trombette, indossati da tutti i presenti. La scelta di una celebrazione intima riflette l’importanza degli affetti sinceri, in un momento in cui la famiglia ha attraversato sfide notevoli.

Il look di Matilde: eleganza e semplicità

Durante la festa, Matilde ha optato per un look che coniuga eleganza e semplicità. Ha indossato un trench oversize sopra un abito sottoveste di colore marrone, un outfit che ha saputo esprimere il suo stile personale con raffinatezza. Il cappellino conico di carta e la trombetta hanno aggiunto un tocco di allegria alla celebrazione.

Un nuovo capitolo nella vita di Matilde Lucidi

Il diciottesimo compleanno di Matilde Lucidi non solo segna il passaggio alla maggiore età, ma anche l’inizio di un nuovo capitolo nella sua vita. Bianca Balti ha espresso il desiderio di vedere la figlia intraprendere la sua strada, una strada che sarà piena di gloria. La modella ha ringraziato Matilde per essere stata spesso la forza di cui aveva bisogno per andare avanti, dimostrando quanto profonda sia la loro connessione. Mentre Matilde si prepara a esplorare nuove opportunità e sfide, Bianca le assicura che il loro legame rimarrà forte.