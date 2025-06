La controversa intervista ad Anna Pettinelli a ‘Belve’ non va in onda.

Un inaspettato clamore si diffonde nel mondo dello spettacolo dopo l’indiscrezione lanciata da Dagospia: l’intervista di Anna Pettinelli al programma Belve, condotto da Francesca Fagnani, non è mai stata trasmessa. La motivazione, a quanto sembra, è che l’intervista è stata giudicata “troppo moscia”. La notizia ha scatenato una tempesta mediatica, coinvolgendo la stessa Pettinelli che ha deciso di intervenire pubblicamente. Mentre Francesca Fagnani sceglie il silenzio, Anna Pettinelli, nota conduttrice e speaker radiofonica, ha risposto alle voci attraverso i social media, sebbene il suo intervento sia stato poi rimosso.

Il video di Andrea Di Carlo e la reazione di Anna Pettinelli

Il manager di Anna Pettinelli, Andrea Di Carlo, ha alimentato ulteriormente la polemica pubblicando un breve filmato su Instagram. Nel video, si vede la Pettinelli varcare l’ingresso dello studio di Belve su Rai2, mentre Francesca Fagnani la introduce con parole che sembrano enfatizzare la sua personalità. “E’ stata definita in tutti i modi possibili, ma la definizione più calzante se l’è data da sola: bella patata sono io. Diamo il benvenuto ad Anna Pettinelli”, si sente nel video.

⚡️#AnnaPettinelli risponde alla notizia di oggi riguardo la sua intervista a #Belve🐆



“Grace Jones davvero no ma moscia mai”



💥💥💥 pic.twitter.com/xHimEm0bst — Antonio_Perfetto (@tonyeffetto) June 5, 2025

Contestualmente, Di Carlo ironizza: “Neanche Grace Jones!”. Anna Pettinelli ha ricondiviso il video nelle sue IG Stories, replicando con un secco “Andrea caro, Grace Jones davvero no! Ma moscia mai!”. Tuttavia, il video è stato rapidamente rimosso, ma non abbastanza velocemente da sfuggire agli occhi attenti del pubblico online.

Anna Pettinelli

Le reazioni del pubblico e il silenzio di Francesca Fagnani

Questa situazione ha scatenato una forte curiosità tra i fan e gli spettatori del programma, che si interrogano sul perché l’intervista non sia stata ritenuta idonea per la messa in onda. Il pubblico si divide tra chi sostiene la decisione di non trasmettere l’intervista e chi invece desidera sapere cosa è realmente accaduto durante la registrazione. Francesca Fagnani, conduttrice di Belve, ha mantenuto un silenzio assoluto sulla questione, lasciando spazio a ulteriori congetture e discussioni. La sua scelta di non commentare ha aggiunto un ulteriore strato di mistero alla vicenda, lasciando il pubblico in attesa di eventuali sviluppi.