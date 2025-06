Nel mondo dello sport e dello spettacolo: Michela Persico e Daniele Rugani si lasciano dopo solo un anno di matrimonio.

Il mondo del gossip è in fermento per la notizia della separazione tra Michela Persico e Daniele Rugani, una delle coppie più seguite di questi ultimi anni. A solo un anno dal loro matrimonio celebrato a Torino, i due hanno deciso di prendere strade separate. L’annuncio è giunto dopo giorni di indiscrezioni e speculazioni sui social media e sui tabloid, e sembra confermare una crisi che, secondo fonti vicine alla coppia, era ormai insanabile. La Persico ha dichiarato di voler tutelare il figlio Tommaso, nato cinque anni fa. La separazione arriva inaspettata, soprattutto dopo la cerimonia sfarzosa del 29 maggio 2024, quando i due si erano giurati amore eterno.

Michela Persico e Daniele Rugani si erano conosciuti nel 2016 durante un torneo di tennis, un incontro fortuito che aveva dato inizio alla loro storia d’amore. La coppia era diventata uno dei punti di riferimento sia nel mondo del calcio, grazie alla carriera di Rugani, sia nel mondo dello spettacolo, per il ruolo di conduttrice della Persico.

Il loro matrimonio, celebrato nella chiesa di San Bartolomeo a Torino, era stato un evento mediatico di grande risonanza, con una cerimonia in pompa magna che aveva fatto sognare molti. Tuttavia, nonostante l’apparenza di una relazione perfetta, sembra che le difficoltà siano emerse ben presto.

Daniele Rugani e Michela Persico ai festeggiamenti della Juventus – notiziemusica.it

Le ragioni di una separazione improvvisa

La conferma della separazione è arrivata direttamente da Michela Persico, che avrebbe confidato al giornalista Gabriele Parpiglia il suo desiderio di proteggere il figlio Tommaso in questo momento difficile. La conduttrice ha sottolineato: “Da tempo non vivo un periodo facile, volevo solo tutelare mio figlio“. Ha anche aggiunto che sarà il suo legale a occuparsi di tutto, esprimendo rammarico per la piega presa dalla situazione: “Si occuperà di tutto il mio legale, ma speravo non andasse così“. Questo dimostra come, nonostante le difficoltà, la priorità per la Persico rimanga il benessere del loro bambino.

Indizi di una crisi inarrestabile

Le voci di una crisi tra Michela Persico e Daniele Rugani erano iniziate a circolare quando la conduttrice era stata avvistata da sola a Forte dei Marmi con il figlio. Inoltre, le immagini pubblicate sui social media la ritraevano senza fede nuziale all’anulare sinistro, un dettaglio che non è passato inosservato ai fan e ai media. Questo, insieme all’assenza di celebrazioni per il primo anniversario di nozze, ha alimentato ulteriormente le speculazioni sulla fine del loro matrimonio.